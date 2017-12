Kernreactor sluit na 34 jaar in Duitsland IVI

06u35

Bron: Belga 2 Thinkstock Kernreactor B van Gundremmingen, Duitsland, zal vandaag sluiten. Milieu Na bijna 34 jaar wordt vandaag een kernreactor in het zuiden van Duitsland stilgelegd. Dat bevestigt een woordvoerder van de centrale. Na de geplande sluiting zondagmiddag blijven er nog maar zeven kernreactoren werken in Duitsland. De laatste wordt in december 2022 stilgelegd.

De sluiting van reactor B van de centrale van Gundremmingen, 120 kilometer ten noordwesten van München, werd al jaren geleden beslist. Als gevolg van de kernramp in het Japanse Fukushima wou Duitsland minder afhankelijk zijn van kernenergie. Reactor C van Gundremingen blijft werken tot 2021, ook al werd hij samen met reactor B in 1984 opgestart.

Martin Stuempfig, een energiespecialist voor de groenen in de staat Beieren, zei eerder deze maand al dat zijn partij tevreden is met de sluiting van reactor B, maar dat de partij wil dat alle reactoren worden stilgelegd, vanwege "een aantal technische defecten".

Tegenstanders van de reactoren kondigden protest aan op zondagmiddag voor de poorten van de centrale.