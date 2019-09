Kerncentrale Fessenheim in Elzas sluit tegen zomer 2020 KVE

De omstreden kerncentrale Fessenheim in de Elzas gaat tegen de zomer van volgend jaar definitief dicht. De eerste reactor wordt in februari 2020 al stilgelegd, de tweede reactor zal eind juni worden gesloten. Dat heeft de exploitant, het Franse energiebedrijf EDF, bekendgemaakt.

De president van de regering van Freiburg, Bärbel Schäfer, reageerde positief. "Dit is zeer goed nieuws voor onze regio en een sterk signaal voor het toekomstige proces over Fessenheim, dat daardoor over de grenzen heen aan snelheid wint", aldus Schäfer na een bijeenkomst over de toekomst van de regio na de ontmanteling van de kerncentrale.

De kerncentrale Fessenheim werd in 1977 in gebruik genomen en is daarmee de oudste kerncentrale nog steeds in dienst in Frankrijk.