Kapitein van cruiseschip krijgt 100.000 euro boete voor luchtvervuiling

26 november 2018

09u23

Belga

Een Amerikaanse kapitein van een cruiseschip, betrapt in Marseille eind maart met te vervuilende diesel, is veroordeeld tot een boete van 100.000 euro wegens luchtvervuiling. Het is voor het eerst dat in Frankrijk boetes worden opgelegd voor dergelijke praktijken.

Een deel van de boete (80.000 euro) is voor rekening van de werkgever, Carnival. Carnival is wereldleider in het organiseren van cruises.

Het cruiseschip, de Azura, werd betrapt met brandstof aan boord die te veel zwavel bevat.