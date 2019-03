Kamercommissie keurt herziening Grondwet goed die Klimaatwet mogelijk moet maken SVM TT DVDE

26 maart 2019

09u11

Bron: Belga 13 Klimaat De bevoegde Kamercommissie heeft de herziening van het bewuste artikel 7bis van de Grondwet goedgekeurd, waardoor een Klimaatwet mogelijk moet worden. De MR steunde zoals aangekondigd met de oppositie mee, N-VA, CD&V en Open Vld stemden tegen. De goedkeuring betekent echter niet dat artikel 7bis ook effectief aangepast zal worden, allicht sneuvelt het donderdag in de plenaire Kamer.

Vandaag was D-day voor de klimaatactivisten op het Troonplein in Brussel, want in de Kamercommissie werd er gestemd over de herziening van artikel 7bis. Verschillende activisten volgden de bespreking die om 10.15 uur van start ging. “Het gaat dan vooral om aanwezig zijn, maar we willen tonen aan de politici dat we als burgers natuurlijk hun beslissingen opvolgen”, zei woordvoerder Thomas Leroy van Greenpeace.

“Land van twee democratieën”

Artikel 7bis, tot voor kort onbekend maar nu volop in de actualiteit, wordt door de klimaatactivisten naar voren geschoven als de basis voor een robuust klimaatbeleid. De goede afloop blijft echter hoogst twijfelachtig: om de Grondwet te wijzigen en nadien een bijzondere wet goedgekeurd te krijgen, is er een heel brede steun nodig in het parlement.

Met de steun van de MR haalde het voorstel van de oppositie om het Grondwetsartikel voor herziening vatbaar te verklaren, het in de commissie. Daar is enkel een gewone meerderheid nodig, negen leden stemden voor acht tegen. Maar in de plenaire Kamer donderdag, is er een tweederdemeerderheid nodig, en die is er niet zolang CD&V, Open Vld en N-VA zich niet achter het voorstel scharen.

“Land van twee democratieën”, tweette N-VA-fractieleider Peter De Roover met een foto van de uitslag van de stemming, waarin te zien is dat alle Franstalige commissieleden voor de wijziging van het artikel stemden, en alle Nederlandstaligen behalve één lid, tegen.

Land van twee democratieën in de praktijk. #grondwet #Klimaatwet pic.twitter.com/uunTclKiPG Peter De Roover(@ PeterDeRoover1) link

Groen hoopt de tegen donderdag Open Vld en CD&V nog te overtuigen toch vóór te stemmen.

✅ Commissie

❓ Plenaire



Nog 2 dagen om @openvld & @cdenv te overtuigen@Ecolo @groen 💪 Kristof Calvo(@ kristofcalvo) link

“Definitie van waanzin”

Terwijl de groenen de argumenten van de tegenstanders vanmorgen tijdens de bespreking probeerden onderuit te halen, verweet Open Vld de voorstanders net bewust te radicaliseren en polariseren. Jean-Marc Nollet (Ecolo) en Meyrem Almaci (Groen) richtten zich tot Open Vld en CD&V in een poging beide partijen alsnog op andere gedachten te brengen. Ze gingen daarbij in tegen de “drogredenen” die de ‘Zweedse’ partijen eerder aanhaalden tegen de tekst. Een samenwerkingsakkoord komt volgens Almaci neer op verder aanmodderen. “Altijd hetzelfde recept gebruiken en denken dat het tot een ander resultaat zal leiden, is de definitie van waanzin”, citeerde ze Albert Einstein.

Gat in begroting

Het argument van de prijs vindt ze potsierlijk, gezien het gat in de begroting die de regering achterlaat. “Tijdens de bankencrisis zijn in een vingerknip miljarden vrijgemaakt om de banken te redden. Wij hebben dat toen gestemd. Het klimaatdebat is even acuut als de bankencrisis toen” Bovendien is de vrees voor een juridisch steekspel “armoe troef”. “Er is een juridisch steekspel bezig net omdat er een juridisch vacuüm bestaat”, dixit de Groen-voorzitster.

Luk Van Biesen (Open Vld) maakte echter duidelijk dat zijn partij bij haar standpunt blijft. “Iemand afschilderen als klimaatnegationist omdat hij tegen deze Grondwetswijziging stemt, is heel ver van de pot gerukt”, stak hij van wal. “Wij zouden elke week klimaatwetten willen stemmen. Maar wetten met concrete maatregelen die haalbaar en betaalbaar zijn.”

“Fundamentalistische oplossing”

Hij verweet de voorstanders van de Grondwetswijziging het authentieke engagement van de jongeren en studenten te misbruiken uit politiek opportunisme en voor electoraal gewin. “Jullie hebben nooit naar onze argumenten geluisterd. In plaats daarvan kozen jullie met een herziening van de Grondwet voor de meest radicale en fundamentalistische oplossing. Jullie hadden je symbool beet”, zei Van Biesen, die de groenen verweet te “radicaliseren en polariseren”.

Ook Bert Wollants (N-VA) bevestigde dat zijn partij zal tegenstemmen. “Welke maatregel zal mogelijk worden door de bijzondere klimaatwet die vandaag niet mogelijk is? Geen enkele”, aldus Wollants, die rijkelijk citeerde uit de tegenkantingen die de voorbije weken tijdens hoorzittingen over de klimaatwet naar voren werden geschoven. “Ik heb de indruk dat dit louter een symbooldossier is geworden dat in de praktijk geen CO2-reductie oplevert. Zal alles van tafel vegen en dan met iets nieuw komen, plots efficiënter werken? Dat geloof ik niet”.

CD&V wil “echte vooruitgang”

Servais Verherstraeten (CD&V) verdedigde de piste van een verplicht samenwerkingsakkoord om tot resultaten te komen. “Als we een symbooldiscussie voeren, zetten we de boel voor jaren vast. Wij willen echte vooruitgang”, aldus de christendemocratische fractieleider. Hij benadrukte ook dat inspanningen voor het klimaat iets mogen kosten, maar dat de prijs niettemin in het oog moet worden gehouden. “Concrete maatregelen vragen inspanningen van de gezinnen en bedrijven. Dan moeten we daar zorgvuldig mee omspringen.”

“Het is onze keuze of we er een symbool van willen maken of niet. Het is onze keuze of we geschiedenis willen schrijven of niet”, reageerde Meryame Kitir (sp.a). Ze hekelde dat het in ons land zes jaar heeft geduurd om een akkoord te bereiken over de ‘burden sharing’. Daarom benadrukte ze dat de klimaatwet nodig is om efficiënt en ambitieus te werken.

Spijbelactie vervroegd

De omgeving van het ‘klimaatdorp’ op het Troonplein ziet er ondertussen uit als een festivalterrein door de tientallen tentjes die opgesteld staan op het gras van het Troonplein. Maar het toont toch vooral de wil van de klimaatbetogers om in de koude te blijven overnachten. En dat voor de tweede nacht op rij. N-VA-Kamerlid Peter De Roover kwam deze ochtend een kijkje nemen en sprak er met actievoerders.

Of de activisten na de stemming hun "Klimaatdorp" zullen opruimen en terug naar huis gaan is nog niet zeker. Dat wordt in een nieuwe ‘algemene vergadering’ beslist na de stemming in het parlement.

De jongeren van Youth for Climate vervroegden hun spijbelactie van donderdag naar vandaag. Een 500-tal klimaatjongeren en sympathisanten trokken in een mars door de stad richting het Troonplein. Rond 11 uur vertrokken de jongeren aan het Noordstation om hun wandeling te eindigen aan het klimaatdorp. Een uur later kwamen ze er aan. “Vandaag kunnen de politici bewijzen dat ze ons wel degelijk serieus nemen. Vandaag zullen we zien of de mensen die ons land besturen genoeg “ballen” hebben om te investeren in een ambitieus klimaatbeleid”, stelde Luna Bauwens van Youth for Climate.

Slogans

De jongeren laten zich opnieuw luidkeels horen met hun vele slogans zoals “België koolstofneutraal, luister naar ons signaal”, “Het is te heet op de planeet, de regering doet geen reet”, “Waar is dat draagvlak? Hier is dat draagvlak” of “Un, deux, trois dégrées, c’est un crime contre l’humanité” en natuurlijk “On est plus chaud que le climat” en “What do we want? Climate justice! When do we want it! Now?”

In de mars stapten ook enkele bekende sympathisanten mee. De acteurs Koen De Graeve, Jan Bijvoet en Nico Sturm kwamen de klimaatjongeren steunen. Naar goede gewoonte waren ook de ‘grootouders voor het klimaat’ aanwezig om een betere toekomst te eisen voor de volgende generatie.