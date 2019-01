Joshua Tree Nationaal Park in Amerika sluit toch nadat vandalen de beroemde bomen omzagen AW

11 januari 2019

13u38

Bron: Live Science, The Guardian 0 Milieu Sinds de start van de Amerikaanse shutdown zijn 380.000 ambtenaren werkloos, waaronder de rangers die de nationale parken onderhouden. Toch bleef het Joshua Tree Nationaal Park in Californië, dankzij de hulp van vrijwilligers, geopend. Maar na een shutdown van bijna drie weken, en nadat vandalen er de bekende bomen kapten, zou het park dan toch moeten sluiten.

Normaal worden de nationale parken sowieso gesloten tijdens een shutdown, maar onder leiding van Trump gebeurde dat niet. Hij liet de parken open met verminderde mankracht weliswaar.



Het Joshua Tree Nationaal Park in Californië is bijna even groot als de staat Delaware. Toch zijn er sinds 22 december slechts acht parkwachters verantwoordelijk voor de zorg van het park van 3.207 vierkante kilometer. En het resultaat zou snel zichtbaar worden: bezoekers respecteerden de regels niet, de toiletten waren ontoegankelijk en het vuilnis slingerde rond. Bovendien konden bezoekers gratis binnen omdat niemand tickets verkocht. Zo transformeerden de nationale parken in Amerika al snel tot het ‘Wilde Westen’, en de vrijwilligers stonden machteloos.

Bomen kappen

Zo werden enkele bomen zelfs gekapt. En die zijn onvervangbaar: ze hebben ongeveer zestig jaar nodig voordat ze volgroeid zijn waarna ze vijfhonderd jaar leven. “Terwijl velen hun verantwoordelijkheid namen en het park op een respectvolle manier bezochten, hebben er zich enkele incidenten voorgedaan”, aldus George Land, de woordvoerder van het nationaal park. “Zo reden motards doorheen beschermd gebied om nieuwe invalswegen te creëren. Bovendien zagen we dat er bomen waren gekapt.” Daarom zou het park nu gesloten zijn.

Een tweede woordvoerder, Mike Litterst, vertelde aan de LA Times dan weer dat het park zal heropenen nadat alle rommel opgeruimd is. Kenners waarschuwen alvast dat de nationale parken maar beter gesloten blijven. Meer schade zou immers catastrofaal kunnen zijn. “Het landschap is fragiel. Het zal generaties duren voordat het terug herstelt”, aldus David Lamfrom, directeur van het wildlife-programma in Californië. Hij vreest dat de omvang van de milieuschade, voorlopig nog onbekend, groter zal zijn dan verwacht.

Bovendien vindt Lamfrom het verschrikkelijk dat het park beroep moet doen op vrijwilligers. “Het slaat nergens op dat burgers en ondernemers onze nationale parken moeten runnen”, aldus Lamform. “We hebben professionals die dat moeten doen, maar zij zitten verplicht thuis.”