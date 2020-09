Jongeren spannen klimaatzaak aan tegen 33 landen bij Europees Hof voor de Rechten van de Mens TTR

04 september 2020

10u20

Bron: IPS 0 Milieu Zes Portugese jongeren hebben een rechtszaak aangespannen tegen 33 landen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Ze beschuldigen de landen van schending van hun recht op leven, omdat ze onvoldoende doen in de klimaatcrisis. Het is de eerste klimaatzaak die wordt ingediend bij het EHRM.

Mariana Agostinho (8), André Oliveira (12), Cláudia Agostinho (21), Catarina Mota (20), Martim Agostinho (17) en Sofia Oliveira (15) klagen de 27 Europese lidstaten aan, evenals Groot-Brittannië, Zwitserland, Noorwegen, Rusland, Turkije en Oekraïne. De landen zijn er niet in geslaagd om diepgaande en dringende emissiereducties door te voeren om hun toekomst veilig te stellen, argumenteren ze. Als de zaak ontvankelijk blijkt, kan dat een belangrijk precedent scheppen en de weg vrijmaken voor andere klimaatzaken op basis van mensenrechtenargumenten.

Hun klacht komt er na de bosbranden in Portugal in 2017 waarbij meer dan 120 mensen omkwamen. Wetenschappers koppelen de intensiteit van de branden aan de opwarming van de aarde. De zaak volgt ook na de heetste julimaand in Portugal in de afgelopen negentig jaar.

Overeenkomst van Parijs

“Ik ben bang voor mijn toekomst”, zei Catarina Mota, een van de initiatiefnemers, tijdens een virtuele persconferentie. “Ik leef met het gevoel dat mijn huis elk jaar een vijandigere plek wordt”. Ze woont in Leiria, in het midden van Portugal. De hitte is zo groot dat lichaamsbeweging in de buitenlucht overdag ondraaglijk is geworden, zei ze.

Door de complexiteit van de zaak duurde het bijna drie jaar om een klacht in te dienen bij de rechtbank, na een succesvolle crowdfundingcampagne in oktober 2017. De advocaten van de zes zullen argumenteren dat geen van de plannen van de 33 landen in overeenstemming is met hun belofte onder de Overeenkomst van Parijs om de wereldwijde temperatuurstijging “ruim onder 2 graden Celsius” te houden.