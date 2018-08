Jakarta, de snelst zinkende miljoenenstad ter wereld: de helft ligt nu al onder zeeniveau Joeri Vlemings

Bron: BBC 0 Milieu Jakarta is niet alleen de hoofdstad van Indonesië waar zo'n tien miljoen mensen wonen, het is ook de snelst zinkende stad op onze planeet. Grote delen van de miljoenenstad zullen tegen 2050 helemaal ondergelopen zijn, als er niets gedaan wordt. In tien jaar tijd is Noord-Jakarta maar liefst 2,5 meter gezonken.

"Onze modellen tonen aan dat tegen 2050 95 procent van Noord-Jakarta onder water zal liggen", waarschuwt wetenschapper Heri Andreas die het fenomeen al twintig jaar onderzoekt. "Dat is niet om te lachen.' De noordkant zakt jaarlijks gemiddeld 25 centimeter dieper weg, wat meer dan het dubbele is van de meeste grootsteden aan de kust. Op sommige plaatsen is de stad sinds 1970 vier meter de dieperik in gegaan. De helft van heel Jakarta bevindt zich al onder zeeniveau. Gemiddeld zinkt de stad met 1 tot 15 centimeter per jaar: West-Jakarta met 15, het oosten met 10, het centrum met 2 en het zuiden met één centimeter.

Het noorden spant met 20 centimeter dus de kroon en de gevolgen zijn daar dan ook het duidelijkst. Zoals in Muara Baru, waar het gelijkvloers van een voormalig gebouw van een visbedrijf ondergelopen is en enkel de veranda op de eerste verdieping nog dienst kan doen. Het water kan er niet weg omdat het land errond hoger ligt. Meestal proberen bewoners de wegzinkende panden nog zo goed en zo kwaad mogelijk te handhaven met oplossingen voor de korte termijn, maar dát de grond letterlijk onder hun voeten wegzakt, kunnen ze niet tegenhouden.

Ook de historisch belangrijke en nog altijd actieve Indonesische zeehaven van Tanjung Priok in het noorden van Jakarta is bedreigd. Al in de 15de eeuw was de strategische ligging van cruciaal belang voor de Nederlandse kolonisten. In dat deel van de stad wonen 1,8 miljoen mensen. Een bizarre mix van tanende havenbedrijven, arme kustgemeentes en rijke Chinese Indonesiërs, die in luxevilla's met zeezicht wonen. Rijk of niet, ook hun huizen en zwembaden lopen vaak onder met zeewater en de muren vertonen om de zes maanden nieuwe scheuren door de aardverzakkingen. De vloedlijn schuift elk jaar zo'n vijf centimeter hoger op, zegt een visser aan de BBC. Het belet projectontwikkelaars niet om luxueuze appartementsblokken te blijven neerpoten aan de gegeerde kust.

In de hele wereld vormt de opwarming van de aarde een bedreiging voor kuststeden doordat het zeeniveau stijgt. In Jakarta is de situatie dramatischer omdat er buitensporig veel grondwater wordt opgepompt. De Indonesiërs gebruiken dat als drinkwater, om zich te wassen en voor andere dagelijkse zaken. Leidingwater is er niet of is niet drinkbaar in de meeste gebieden. Pompwater is dan nog de enige optie. Zo krijg je het effect van een leeglopende ballon, waardoor de grond boven het weggepompte water inzakt. De gebouwen volgen onvermijdelijk.

Wat kan eraan gedaan worden? Het is niet makkelijk omdat 60 procent van de inwoners van Jakarta grondwater gebruiken voor zowat alles waarvoor ze water nodig hebben. De lakse wetgeving laat ook iedereen toe zelf grondwater op te pompen en daarbij wordt vaak de toegelaten limiet overschreden. Bovendien doet lang niet iedereen dat officieel met een licentie. De overheid kan ook zelf niet genoeg water voorzien voor iedereen.

Om Jakarta alsnog te redden van de verdrinkingsdood rekent de Indonesische overheid vooral op de Great Garuda, een 32 kilometer lange zeemuur rond de baai van Jakarta in combinatie met zeventien kunsteilanden. Kostprijs: 40 miljard dollar. De Nederlandse en Zuid-Koreaanse overheden steunen dat project. De kunstmatig gecreëerde lagune kan het waterpeil naar beneden halen zodat de rivieren in de stad hun overtollige water bij overstromingen daarin kwijt kunnen. Experts twijfelen echter aan de efficiënte van het systeem. Volgens de Nederlandse waterspecialist Jan Jaap Brinkman is het in het beste geval een tussentijdse maatregel die Jakarta zo'n 20-30 jaar kan doen winnen. Brinkman zegt dat er maar één echte oplossing is en dat iedereen die kent: stoppen met het oppompen van grondwater in overdreven hoeveelheden en focussen op andere bronnen, zoals regen-, rivier- en leidingwater uit aangelegde waterputten. En dat zeker tegen 2050.

Tokio gebruikte vijftig jaar geleden een andere, erg dure techniek, waarbij de bron van het grondwater kunstmatig werd aangevuld. Maar daarvoor zijn ook alternatieve watervoorzieningen nodig. En doctor Heri Andreas van het Bandung Institute of Technology schat dat het tot tien jaar kan duren om rivieren, waterputten en meren zo zuiver te krijgen dat het als leidingwater kan gebruikt worden.

De Jakartanen blijven er fatalistisch onder. Zij leggen zich gelaten neer bij het risico dat het wonen in de wegzakkende megastad nu eenmaal inhoudt.