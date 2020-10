Jaarlijks tot 6.800 vroegtijdige overlijdens door te hoge luchtconcentraties schadelijke stoffen in Vlaanderen HLA

De Vlaamse Milieumaatschappij raamt dat er jaarlijks zo'n 6.500 tot 6.800 Vlamingen vroegtijdig overlijden door te hoge concentraties van fijn stof, ozon en stikstofdioxide. Dat blijkt dinsdag uit een rapport over de luchtkwaliteitsmetingen van 2019 en de emissies tot en met 2018.

Voor de drie stoffen die de gezondheid het meest schaden, namelijk fijn stof, stikstofdioxide (NO2) en ozon, overschrijdt Vlaanderen nog steeds de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie. Voor ozon en stikstofdioxide haalt Vlaanderen ook nog altijd de Europese jaargrenswaarde niet.

Het aantal vroegtijdige overlijdens door te veel ozon wordt op ongeveer 200 geschat. In Vlaanderen woont dan ook niemand in een regio met voldoende lage ozonconcentraties.



Ook door te hoge fijnstofconcentraties zouden er jaarlijks zowat 4.800 Vlamingen overlijden. Er bleken vorig jaar te veel dagen te zijn met ongezonde fijnstofwaarden. Bovendien zouden niet alleen steden, maar ook kleine gemeentes kampen met lokaal verhoogde concentraties van NO2 door verkeer. Voor NO2 gaat het om 1.500 tot 1.800 overlijdens per jaar.