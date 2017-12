Jaarlijks 660.000 extra asielzoekers in Europa door klimaatverandering FT

Bron: IPS 0 BELGA Milieu Tenzij de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk wordt teruggedrongen, zal de klimaatverandering tegen 2100 tot driemaal meer mensen naar Europa doen migreren dan in het begin van deze eeuw. Zelfs in het meest optimistische scenario stijgt het aantal asielaanvragen met een kwart. Dat stelt een studie in Science.

De vluchtelingencrisis, die in 2015 begon, toont hoe Europa nu al worstelt met een stijgend aantal vluchtelingen, zegt Wolfram Schlenker van de Columbia University. Hij onderzocht met collega’s de asielaanvragen in de Europese Unie tussen 2000 en 2014 en vergeleek die aanvragen met de temperatuurvariaties in de landen van herkomst. Daaruit blijkt dat hoe verder de temperatuur in een land afwijkt van 20 graden Celsius, hoe groter de kans is dat mensen hun geluk in het buitenland zoeken.

Als ze die bevinding projecteren op de klimaatvoorspellingen, blijkt dat bij een scenario van 1,8 graden opwarming het aantal aanvragen met 28 procent zal stijgen tegen 2100 – goed voor 98.000 extra aanvragen per jaar in de EU. Dat klimaatscenario is optimistisch: het gaat uit van een snelle uitstootpiek en dalende emissies in de volgende decennia.

Als de CO2-uitstoot blijft stijgen volgens het huidige traject, en de opwarming eind deze eeuw op 2,6 tot 4,8 graden afklokt, dan stijgt het aantal asielaanvragen met 188 procent tegen 2100, goed voor 660.000 extra aanvragen per jaar.