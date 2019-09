Italiaanse berggids (76): “Ik herken Mont Blanc niet meer” KVE

27 september 2019

12u37

Een van de meest ervaren Italiaanse berggidsen in de Alpen waarschuwt voor de toenemende veranderingen van de Mont Blanc als gevolg van de klimaatverandering. Hij herkent de berg niet meer, zegt Pietro Giglio (76) in een interview met de Italiaanse krant La Repubblica.

"Tot voor kort was de weg naar de top aan Italiaanse kant niet heel anders, als toen ik jong was. Maar nu is de beklimming zeer steil geworden, overal duiken er rotsen op, die vanonder het ijs tevoorschijn komen. Verderop openen steeds grotere scheuren, al bij het begin van het seizoen", zei Giglio, die de hoogste berg van de Alpen voor het eerst in 1960 beklom.

Aan de Italiaanse kant van de berg dreigt wegens de stijgende temperaturen een deel van de Planpincieux-gletsjer in te storten. De gemeente Courmayeur (Aostatal) heeft daarvoor twee straten afgesloten. Volgens Italiaanse mediaberichten beweegt de gletsjer zich dalwaarts aan een snelheid van een meter per dag. Ongeveer 250.000 kubieke meter ijs kan afbreken.

De 4.810 meter hoge Mont Blanc bevindt zich op de grens tussen Frankrijk en Italië.