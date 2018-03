Is krill het geheime wapen in de strijd tegen plasticvervuiling? kv

09 maart 2018

19u22

Bron: AFP, abc.net.au 7 Milieu Krill bevindt zich helemaal onderaan de voedselketen, maar de kleine ongewervelde zeediertjes zouden wel eens de oplossing kunnen zijn in de strijd tegen de steeds toenemende vervuiling van onze oceanen. Uit nieuw onderzoek blijkt dat Antarctisch krill in staat is om microplastics te verteren vooraleer ze het weer uitscheiden in nog kleinere vorm. Dat blijkt uit een studie die vandaag gepubliceerd werd in het vakblad Nature Communications.

Krill zijn een soort zoöplankton. De kleine ongewervelde garnaalachtigen leven in grote groepen in oceanen over de hele wereld. Ze zijn amper zo groot als een paperclip en kunnen tot tien jaar oud worden. Ze zijn een van de meest voorkomende diersoorten ter wereld en vormen een belangrijke voedselbron voor uiteenlopende soorten zeedieren. Antarctisch krill leeft in de ijskoude wateren van de Zuidelijke Oceaan.

Het duurde lang vooraleer ik mijn resultaten wilde geloven. Ik ging terug en testte het opnieuw en opnieuw. Amanda Dawson, onderzoeker

"Ongelooflijk"

Auteur Amanda Dawson deed de ontdekking tijdens een onderzoek naar de vervuiling met microbeads - microplastics van polyethyleen die vaak gebruikt worden in de cosmetica – in het krillaquarium van de Australian Antarctic Division, een afdeling van het Australische overheidsdepartement Milieu. Het onderzochte Antarctisch krill was in staat om microplastics kleiner dan 5 millimeter te verteren.

“We ontdekten dat (Antarctisch) krill plastic eigenlijk afbreekt, het was verbluffend”, vertelde de onderzoekster aan AFP. “Het is moeilijk om precies te weten welke gevolgen dit kan hebben, maar aangezien plastics in de oceaan al gedegradeerd en meer fragiel zijn, is de theorie dat het voor krill nog makkelijker zou zijn om het af te breken.”

“Het duurde lang vooraleer ik mijn resultaten wilde geloven”, aldus Dawson. “Ik ging terug en testte het opnieuw en opnieuw”.

Nieuwe vs. oude plastics

“Het belangrijkste voor mij is dat we het krill gloednieuwe plastics gaven, maar in werkelijkheid zijn de microplastics in het milieu al deels afgebroken. Dus als krill gloednieuwe plastics kan vermalen, wat kan het dan wel met oude plastics?”

Volgens co-auteur So Kawaguchi is het de eerste keer dat wetenschappers vaststellen dat schaaldieren plastic kunnen verteren. De onderzoekers stelden vast dat de de deeltjes na vertering gemiddeld 78 procent kleiner waren. In sommige gevallen liep dat zelfs op tot 94 procent. “Het is een nieuwe manier voor microplastics om om te gaan met het ecosysteem”, aldus Kawaguchi. Het is mogelijk dat ook andere soorten zooplankton met gelijkaardige spijsverteringssystemen in staat zijn om microplastics af te breken, stelt hij.

Niet té optimistisch

Toch mogen we volgens de onderzoekers nog niet té optimistisch zijn: de kleinere plasticdeeltjes kunnen immers zo belanden bij nog kleinere organismen die het anders niet zouden kunnen eten. Bovendien is er ook nog het gevaar dat de giftige stoffen worden doorgegeven in de voedselketen. “We zijn nog maar net begonnen en er is inderdaad meer werk nodig”, merkt ze op.

Dramatische situatie

Het probleem van de plasticvervuiling is wijdverspreid en wordt snel erger. Elk jaar belandt er meer dan acht miljoen ton plastic in de oceaan met verwoestende effecten op de mariene ecosystemen tot gevolg. Jaarlijks sterven naar schatting één miljoen zeevogels, 100.000 zeezoogdieren en een niet nader bepaald aantal vissen, zo blijkt uit studies.

Vorig jaar citeerde VN secretaris-generaal Antonio Guterres een studie die aantoonde dat er tegen 2050 meer plastic dan vis in de oceanen zal zitten als er niets wordt ondernomen.