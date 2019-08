Inwoners van Groenland kampen met stress en angstaanvallen door gevolgen van klimaatverandering AW

12 augustus 2019

15u51

Bron: Kraks Fond 0 Milieu De klimaatverandering bezorgt de inwoners van Groenland enorm veel stress, kopzorgen en soms zelfs angstaanvallen. Het land moest de afgelopen maand afrekenen met de Europese hittegolf waardoor er in juli maar liefst 250 miljard ton ijs smolt, het equivalent van bijna 100 miljoen olympische zwembaden. Onderzoekers aan de University of Copenhagen en de University of Greenland onderzochten wat voor een impact dat precies heeft op de lokale bevolking: onontgonnen terrein.

Terwijl satellieten en sensoren al jaren de Groenlandse ijskap nauwgezet monitoren, werd de bevolking wat uit het oog verloren. Jammer vonden enkele wetenschappers in Kopenhagen en Groenland. Waarna ze aan de slag gingen in het land dat bijzonder onderhevig is aan de klimaatverandering. Maar liefst twee procent van de totale bevolking werd ondervraagd met behulp van een survey. En 76 procent van de respondenten gaf aan persoonlijk te maken hebben gehad met de gevolgen van de opwarming van de aarde.



De respondenten waren afkomstig van 17 kleine steden en ongeveer 60 verschillende dorpen, verspreid over een oppervlakte drie keer zo groot als Frankrijk.

Sledehonden laten inslapen

Die ervaringen met de klimaatverandering waren trouwens uiteenlopend. De ene sprak over akkefietjes met het gevaarlijke zee-ijs, een andere inwoner vertelde dat hij zijn sledehonden had laten inslapen omdat de winters korter werden en hij niet meer genoeg geld verdiende om al zijn honden te verzorgen.



In juni deelde Steffen Olsen, een Deense klimaatonderzoeker, overigens ook een alarmerende foto waarop enkele sledehonden over water lopen. In plaats van over de sneeuw te rennen, wroetten de sledehonden doorheen een grote plas water: de vertrouwde omgeving, maar minder vertrouwde omstandigheden.



(Lees verder onder de foto)

Rouwen om de ecologische ramp

De meerderheid van de Groenlandse inwoners is er dan ook van overtuigd dat de verandering van het klimaat een ramp zal betekenen voor de bevolking, sledehonden – alsook andere dieren – en planten. Bovendien vrezen ze dat het zee-ijs steeds gevaarlijker wordt om met schepen doorheen te varen.



De toenemende bekommernissen van de lokale bevolking baart de onderzoekers dan weer zorgen. Courtney Howard, bestuursvoorzitter van de Canadian Association of Physicians For The Environment (CAPE) werkt in het Noordpoolgebied en ziet een link tussen de gevolgen van de klimaatverandering en de mentale gezondheid van de bevolking. “De temperatuursverandering wordt uitvergroot in de arctische gebieden. Dat kan zelfs tot posttraumatische stress leiden”, volgens Howard. En dat is slecht nieuws voor de kwetsbare Groenlandse Inuit, de inheemse bevolking. “We houden onvoldoende rekening met de psychologische en medische effecten van de klimaatverandering”, vervolgt Howard. “We leiden bijvoorbeeld geen nieuwe generatie medische professionals op die mensen kunnen helpen in een snel veranderende wereld.”