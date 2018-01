Inwoners Kaapstad mogen nog maar 50 liter water per dag verbruiken door extreme droogte IB

19 januari 2018

06u23

Bron: Belga 11 Milieu In Kaapstad, de op een na grootste stad van Zuid-Afrika, wordt de waterconsumptie wegens een tekort aan water door de aanhoudende droogte - de ergste periode in eeuwen - verder beperkt. In de komende vijf maanden mogen inwoners er nog slechts 50 liter drinkwater per dag verbruiken. Dat besliste het stadsbestuur. Tot nu gold al een beperking tot 87 liter per persoon.

Huishoudens die vanaf februari meer water verbruiken dan de vastgelegde limiet mogen zich ook aan forse prijsstijgingen verwachten. "We kunnen de mensen niet meer gewoon vragen om geen water meer te verspillen, we moeten ze dwingen", zegt het stadsbestuur.

(lees verder onder de foto)

Uur nul

Met de verdere beperking wil Kaapstad het zogenaamde "uur nul" vermijden, dat momenteel op 21 april ligt. Dan moet de stad alle kranen dichtdraaien en is de bevolking van ongeveer 4,5 miljoen afhankelijk van waterbedeling door de overheid. Met het huidige waterverbruik lijkt dat onvermijdelijk. "Het is ongelooflijk dat de meerderheid van de mensen zich geen zorgen maken en ons recht naar uur nul drijven", zegt het bestuur.

De bevolking van Kaapstad zal het voortaan dus moeten stellen met 50 liter per persoon per dag, om onder meer te drinken, koken, poetsen en wassen. Ter vergelijking: het gemiddelde huishoudelijk waterverbruik van de Vlaming bedraagt 110 liter per dag.