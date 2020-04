Invasieve koraalduivel begint nu ook Middellandse Zee leeg te vreten mvdb Bron: IPS

28 april 2020

14u40 2 Milieu De koraalduivel dook pas acht jaar geleden voor het eerst op in de Middellandse Zee. Nu al is duidelijk dat de agressieve invasieve vissoort er wellicht niet meer weggaat. Dat baart biologen grote zorgen, want in de Atlantische Oceaan was de invasie catastrofaal.

De Indische koraalduivel, die afkomstig is uit de Indische en Grote Oceaan, werd in 2012 voor de kust van Cyprus opgemerkt. Ondertussen is de populatie al flink toegenomen, melden Cypriotische en Britse wetenschappers die de invasie onderzoeken in opdracht van de Europese Unie.



De koraalduivels voelen zich zo goed thuis in de Middellandse Zee dat ze sneller groeien en zelfs groter worden dan hun soortgenoten in de Indische Oceaan. Ze verspreiden zich op zo’n schaal dat uitroeiing wellicht niet meer kan, concluderen ze in het Journal of Fish Biology.



Als deze evolutie aanhoudt, kan dat het mariene milieu in de Middellandse Zee verder verstoren. Dat staat vandaag al onder grote druk.

De koraalduivel is de schadelijkste invasieve vissoort die bekend is Hoogleraar Jason Hall-Spencer (Universiteit van Plymouth)

Het gaat om “de schadelijkste invasieve vissoort die bekend is bij de wetenschap”, zegt Jason Hall-Spencer, hoogleraar mariene biologie aan de Universiteit van Plymouth.

“Niet alle uitheemse soorten vestigen zich met succes in hun nieuwe omgeving of richten schade aan”, zegt de Cypriotische bioloog Savva Ioannis, hoofdauteur van de studie. “Maar sommige passen zich relatief gemakkelijk aan, verspreiden zich snel en hebben catastrofale gevolgen voor lokale mariene gemeenschappen. Dat was het geval bij populaties koraalduivels in de westelijke Atlantische Oceaan en nu herhaalt het verhaal zich in de Middellandse Zee.”

Meer vrouwtjes

De wetenschappers vonden exemplaren tot 37 centimeter lang en tot 4 jaar oud, wat op een goede gezondheid van de soort wijst. Ze vinden het “verontrustend” dat er meer vrouwtjes dan mannetjes zijn: “een mannetje kan meerdere vrouwtjes het hof maken, waardoor de populatie sneller groeit.”

De invasie lijkt op die in de westelijke Atlantische Oceaan. In 1994 werden ze voor het eerst voor de kust van Florida gezien, waarschijnlijk het gevolg van de vernieling van een aquarium door orkaan Andrew in 1992. In 2014 telden onderzoekers al 1.000 koraalduivels per hectare. In de Caraïben stimuleerden overheden restaurants om koraalduivel op het menu te zetten.