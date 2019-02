Inklapbare windmolen moet voor duurzame energie op festivals zorgen kv

06 februari 2019

19u11

Bron: Belga 0 Milieu De Technische Universiteit Eindhoven ontwikkelt momenteel een 21 meter hoge inklapbare windmolen. De GEM-Tower (Green Energy Mill) moet in combinatie met zonnepanelen duurzame energie opwekken op festivals. Mogelijk zal de windmolen deze zomer op Pukkelpop staan.

De GEM-Tower bestaat uit kleurige zonnepanelen, een verticale windturbine en een dichte module onderaan. Het is nog niet duidelijk hoeveel energie de windmolen kan opwekken. "Dat weten we nog niet, want onze rekenmodellen zijn gebaseerd op de ideale situatie en een bepaalde efficiëntie", zegt doctoraatstudent Patrick Lenaers. "We gaan de windmolen deze zomer op verschillende dagen testen."

De windmolen zal los op de grond staan en in- en uitgeklapt kunnen worden. "We gaan de windmolen zo maken dat we hem kunnen inklappen, maar ook dat hij alle weersomstandigheden moet aankunnen. De veiligheid staat altijd op nummer één", legt Lenaers uit.



De GEM-Tower wordt volledig afgewerkt tegen 2020. Deze zomer zal de windmolen wel al getest worden, maar hij zal nog niet uit zichzelf kunnen uitklappen. De makers denken aan Pukkelpop in Kiewit als mogelijk proefterrein. “Dat is nog helemaal niet zeker, maar het is een soort deadline die pas aan het einde van de zomer ligt", stelt Lenaers. "Pukkelpop is redelijk aan het einde van het festivalseizoen, dus het hangt helemaal af van hoe de productie gaat lopen. En dat zal ook bepalen waar we hem dan kunnen gaan testen."

De Pukkelpop-organisatie wil nog niet op de feiten vooruitlopen en wacht verdere gesprekken af. Het gaat om een project vanuit Interreg, waardoor er een tiental bedrijven bij betrokken zijn. Bovendien werken drie doctoraatstudenten - naast twee laatstejaarsstudenten - fulltime aan de windmolen. Het project aan de Technische Universiteit Eindhoven kan rekenen op een Europese subsidie van 2,3 miljoen euro.