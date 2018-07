Indrukwekkende 'vuurnado' gefilmd in Californië sam

31 juli 2018

09u15

Bron: KameraOne 0

In het Californische Redding woedt een zogenaamde 'vuurnado', ook wel vuurkolk, vuurduivel of vuurtornado genoemd. Dat is een zeldzaam fenomeen waarbij lucht tijdens een brand snel opstijgt en een draaiende beweging maakt.

Bekijk ook: