Indonesische vulkaan ‘gekrompen’ na uitbarsting die tot tsunami leidde redactie

29 december 2018

10u15 2 Milieu Volgens Indonesische wetenschappers heeft het vulkaaneiland Krakatau, die vorige week tot uitbarsting kwam, nog maar een kwart van zijn oorspronkelijke omvang. De vulkaan veroorzaakte een tsunami waarbij meer dan 420 mensen omkwamen .

Anak Krakatau heeft nu een inhoud van 40 tot 70 miljoen kubieke meter, schatten onderzoekers van het Indonesische centrum voor vulkanologie. Dat is 150 tot 180 miljoen kubieke meter minder dan voor de uitbarsting van 22 december.

De top van de vulkaan is nu nog 110 meter hoog. Dat was in september nog 338 meter. Voor hun analyses maakten de experts vooral gebruik van satellietradarbeelden. Het is nog niet mogelijk om ter plekke een kijkje te nemen, meldt persbureau AP.

Hoewel nog steeds strenge waarschuwingen voor het gebied rond de Krakatau gelden, is het risico op een nieuwe tsunami een stuk kleiner nu de vulkaan zoveel minder massa heeft, zeggen de onderzoekers.