In heel Europa zeker 11.000 vroegtijdige overlijdens vermeden door betere luchtkwaliteit ttr

30 april 2020

08u56

Bron: belga 0 Milieu De verbeterde luchtkwaliteit in Europa, als gevolg van de coronamaatregelen, heeft gezondheidsvoordelen opgeleverd die 11.300 voortijdige overlijdens voorkomen. Dat concluderen onderzoekers van het Centre for Research on Energy and Clean Air in Helsinki. In België zijn volgens de onderzoekers goed 250 vroegtijdige overlijdens vermeden.

De afgelopen maand bleven honderden miljoenen mensen in Europa thuis door de coronapandemie. Volgens de onderzoekers is tijdens die periode de impact van luchtvervuiling op ziektes die daardoor veroorzaakt of verergerd worden drastisch gedaald. "Dit is een ongewild gevolg van de maatregelen tegen het virus", klinkt het. "Dit mag niet beschouwd worden als een kwestie van 'elk nadeel heeft zijn voordeel'. Het toont wel aan wat bereikt kan worden als we zouden overstappen naar propere energie."

Voor hun studie hielden de wetenschappers de luchtkwaliteit in 21 Europese landen tegen het licht. De gemiddelde Europeaan werd volgens het onderzoek in de dertig dagen voor 24 april 37 procent minder blootgesteld aan stikstofdioxide en 12 procent minder aan fijnstof. De Belgische cijfers liggen in lijn met de Europese cijfers, maar in Portugal gaat het wat betreft stikstofdioxide om een daling met 58 procent, de uitstoot van fijnstof nam er af met 55 procent.

Voordelen volksgezondheid

De impact van de maatregelen is het grootst in landen als Duitsland, Groot-Brittannië en Italië. "Je kunt het vergelijken met iedereen in Europa die een maand lang stopt met roken", zei onderzoeksleider Lauri Myllyvirta over de bevindingen. "Onze analyse benadrukt de enorme voordelen voor de volksgezondheid en de levenskwaliteit die kunnen worden behaald door fossiele brandstoffen snel en op een duurzame manier te verminderen."

De verbeterde luchtkwaliteit leidt ook tot 1,3 miljoen minder dagen van werkverlet en 6.000 minder gevallen van astma bij kinderen. Deze positieve impact op de gezondheid zal zich in de komende maanden en jaren realiseren.

In 2016 werden 400.000 doden in Europa toegeschreven aan fijnstof, en 71.000 doden aan stikstofdioxide, bleek vorig jaar uit een rapport van het Europees Milieuagentschap.

