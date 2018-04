In deze tien bossen vind je ook prachtige paarse hyacinten Stijn Defoirdt

25 april 2018

Het is lente, en dan stroomt het Hallerbos in Halle opnieuw vol dagjestoeristen die de prachtige wilde hyacinten komen bewonderen.

De paarse bloemetjes zijn enorm populair en op zonnige weekenddagen moet je in het Hallerbos over de koppen lopen. Het bos is met de grootste oppervlakte aan paarse bloemetjes absoluut de topplaats, maar er zijn nog heel wat andere opties.

Het Agentschap voor Natuur en Bos organiseert dit jaar daarom het hyacintenfestival en selecteerde nog enkele plekken waar de bossen paars kleuren.

1. Helleketelbos - Poperinge

2. Rodeberg / Hellegatbos - Westouter

3. Kemmelberg - Kemmel

4. Koppenbergbos - Oudenaarde / Maarkedal

5. Hotond-Scherpenberg - Ronse

6. Muziekbos - Ronse

7. Bos Ter Rijst - Maarkedal

8. Brakelbos - Brakel

9. Bosberg / Raspaillebos - Geraardsbergen

10. Neigembos - Ninove

11. Hallerbos – Halle

Respecteer de hyacint

Het Agentschap Natuur en Bos dringt er wel op aan de hyacinten niet beschadigen en vraagt op de paden te blijven, ook als je fotografeert. Hyacinten zijn namelijk heel erg broos. Honden moeten aan de leiband en uiteraard laat je de hyacinten ook netjes staan.