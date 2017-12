IN BEELD: Deze Amerikaanse pareltjes van de natuur zijn bedreigd als Trump zijn zin doorzet TT

Bron: Belga, Reuters, National Geographic 8 Thinkstock Het nationale monument Grand Staircase nabij Escalante, dat gedeeltelijk verdwijnt. Milieu Met zijn beslissing om twee natuurgebieden in Utah te verkleinen, heeft de Amerikaanse president Donald Trump op de ziel getrapt van veel natuurliefhebbers. Het federaal beschermde deel van Bears Ears National Monument zal 85 procent krimpen tot 92.000 hectare. Het deel van Grand Staircase Escalante dat onder toezicht staat, zal met ongeveer de helft afnemen. Maar daar blijft het niet bij: ook deze andere monumenten gaan mogelijk op de schop.

Critici vrezen voor de natuurpracht in de kwetsbare gebieden, nu de jacht, landbouw, recreatie, maar ook 'economische ontwikkelingen' er opnieuw mogelijk worden. Dan gaat het onder andere om houtkap, mijnbouw en commerciële visactiviteiten.

Maar liefst een vijfde van het Amerikaanse grondgebied valt onder federale bevoegdheid, waarover nu Binnenlandminister Ryan Zinke de baas is. Het is hij die in totaal 27 nationale monumenten onder de loep nam. In zijn plannen, die hij aan Trump heeft voorgesteld, worden vier gebieden fors ingeperkt, en worden nog eens zes andere parken minder beschermd. Bedoeling is de gebieden terug te geven aan de lokale overheden, die er dan nieuwe activiteiten kunnen toelaten.

Bears Ears, Utah

Bears Ears, genoemd naar twee tafelplateaus in het gebied, strekt zich momenteel als beschermd gebied uit over 5.471 vierkante kilometer. Het gebied werd pas vorig jaar door president Obama aangeduid als nationaal monument en wordt door de federale overheid samen met vijf indianenstammen beheerd. De twee 'Bears Ears' worden door de inheemse volkeren als heilig beschouwd, en over het hele gebied liggen duizenden archeologische sites en artefacten verspreid, sommige meer dan 3.500 jaar oud.

Murray Foubister, Creative Commons 2.0 Bears Ears.

Grand Staircase-Escalante

De Grand Staircase-Escalante, tussen de Bryce Canyon en de Grand Canyon, een paradijs voor geologen, telt in zijn huidige omvang 7.571 vierkante kilometer. Het gebied vol kliffen, kloven en trappen in alle kleuren werd in 1996 door president Bill Clinton beschermd. Er zijn diverse paleontologische en archeologische sites en er komen meer dan 300 verschillende diersoorten voor, waaronder de bedreigde woestijnschildpad.

Inklein, Creative Commons 3.0 Willis Creek in Grand Staircase-Escalante National Monument.

Thinkstock De 'Metate Arch', een natuurlijke boog in de Tuin van de Duivel in het Grand Staircase-Escalate National Monument.

Gold Butte, Nevada

Ook Gold Butte werd pas vorig jaar door Obama beschermd, maar dreigt die status nu alweer deels kwijt te geraken. In het 1.200 vierkante kilometer grote gebied vol rode zandsteen huizen talloze grote zoogdieren zoals dikhoornschapen en bergleeuwen.

rv Gold Butte National Monument, Nevada.

BLM Nevada, Creative Commons 2.0 Lake Mead in Gold Butte National Monument, Nevada.

Cascade-Siskiyou, Oregon en Californië

Het Cascade-Siskiyou National Monument werd in 2000 door president Clinton gecreëerd op de grens tussen Oregon en Californië. Het bosrijke gebied is de thuisbasis van talloze bedreigde vogelsoorten.

rv Soda Mountain, een berg in Oregon in het Cascade–Siskiyou National Monument.

Rio Grande del Norte, New Mexico

Een gebied van bijna 1.000 vierkante kilometer vulkanisch landschap vol kloven en kliffen, in 2013 beschermd door president Obama.

Bureau of Land Management Rio Grande del Norte National Monument.

Thinkstock Rio Grande del Norte National Monument in New Mexico.

Organ Mountains Desert Peaks, New Mexico

Een 2.000 vierkante kilometer groot gebied in New Mexico, niet ver van Texas en de Mexicaanse grens, met een rijk archeologisch en paleontologisch verleden.

Bureau of Land Management Sugarloaf Peak, Organ Mountains.

Bureau of Land Management Organ Mountains Desert Peaks.

Katahdin Woods and Waters

Niet enkel in het zuiden van de VS zijn nationale monumenten bedreigd, ook in de noordelijke staat Maine moet een natuurgebied voor zijn bescherming vrezen. In de bossen van het Katahdin Woods and Waters National Monument zijn er binnenkort mogelijk meer commerciële activiteiten mogelijk.

Thinkstock Mount Katahdin in het Katahdin Woods and Waters National Monument.

Thinkstock Katahdin Woods and Waters National Monument.

Pacific Remote Islands, Rose Atoll en Northeast Canyons and Seamounts

Ook enkele gebieden in de Pacifische en Atlantische Oceaan zijn beschermd, maar zullen binnenkort mogelijk meer activiteiten moeten laten verwelkomen. Het gaat bijvoorbeeld om het bijna 2.000 vierkante kilometer grote Pacific Remote Islands National Monument, dat door president George W. Bush werd beschermd in 2009. De eilandengroep is het grootste beschermde gebied voor zeeleven ter wereld. Schildpadden, haaien, dolfijnen, walvissen, oesters en andere dieren vinden er - nu nog - een beschermde leefplaats.

De Northeast Canyons and Seamounts in de Atlantische Oceaan omvatten dan weer de oudste zeekloven en vulkanen ter wereld. In het gebied leven zeeschildpadden en verschillende soorten walvissen.

Kydd Pollock; USFWS - Pacific Region, Creative Commons 2.0 Een zeeschildpad bij de Palmyra-atol, onderdeel van het Pacific Remote Islands Marine National Monument.