IJskappen op Groenland en Antarctica smelten tot zes keer sneller door klimaatverandering

12 maart 2020

11u07

Bron: BBC 0 Milieu Het ijs op Groenland en Antarctica smelt zes keer zo snel in vergelijking met 1990. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van Ice Sheet Mass Balance Intercomparison Exercise (Imbie). In 1990 smolt er 81 miljard ton ijs per jaar, nu is dat al 475 miljard ton per jaar. De onderzoekers steken de schuld op de klimaatverandering.

Aan de hand van satellietbeelden volgde de laatste dertig jaar een groep onderzoekers het veranderende volume en de stromingen van de ijskappen. Tussen 1992 en 2017 hebben Groenland en Antarctica 6,4 biljoen ton ijs verloren. Daardoor is het zeeniveau de laatste 30 jaar al met 17,8 millimeter gestegen, 10,6 millimeter door het ijs van Groenland, en 7,2 millimeter door Antarctica’s ijs.

Stijging van 60 centimeter

De onderzoekers waarschuwen dat het effect van de klimaatverandering groter zal zijn dan het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) voorspelt. Dat is de organisatie van de Verenigde Naties die de klimaatcrisis onderzoekt. Het IPCC vond in 2014 nog dat tegen 2100 het zeeniveau zal stijgen met 53 centimeter, maar het onderzoek van Imbie denkt dat het nog 17 centimeter meer zal zijn.

“Als dat klopt, dan wonen tegen 2100 in totaal 400 miljoen mensen in overstromingsgebieden", zegt professor Andrew Shepherd aan de Universiteit van Leeds (VK) aan de Britse BBC. “Onze laatste schattingen willen zeggen dat de gebieden veel vlugger zullen overstromen. Kuststeden die maatregelen willen nemen, moeten ze dus vroeger bouwen.”

Aandeel van mensen

De temperatuur op de aarde schommelde al vaak de laatste 800.000 jaar, tussen ijstijden en temperaturen die nog warmer waren dan vandaag. Maar de opwarming van de aarde en de oceanen blijkt uit onderzoeken wel degelijk ook door mensen te komen.

Wat we zien bij de klimaatverandering nu, is dat de temperatuur de laatste 100 jaar tien keer zo snel toenam dan bij vorige periodes van opwarming, volgens cijfers van NASA. De temperatuur steeg toen gemiddeld met vier tot zeven graden Celsius per 5.000 jaar, terwijl de laatste 100 jaar de temperatuur al toenam met 0,7 graden.