IJsberg van 100 meter hoog bedreigt kust van Groenland: inwoners uit voorzorg geëvacueerd SVM

13 juli 2018

17u10

Bron: Belga 0 Milieu Een 100 meter hoge ijsberg op drift bedreigt de kusten van Groenland. De lokale autoriteiten hebben uit voorzorg alvast mensen geëvacueerd.

De Groenlandse politie maande de kustbewoners van het eiland Innaarsuit aan weg te trekken van de kust. Ze vreest dat hun woningen onderlopen als het reusachtige ijsblok breekt. "We vrezen dat de ijsberg kalft, wat een overstroming zou veroorzaken", aldus veiligheidschef Lina Davidsen.

Het dorp, dat in het noordwesten van Groenland ligt, telt 169 inwoners. Enkel zij die in de nabijheid van de ijsberg wonen, werden geëvacueerd. "De ijsberg drijft nog altijd dicht bij het dorp, de politie is aan het bespreken hoe het nu verder moet", zei Kunuk Frediksen, een hoge officier van de Groenlandse politie.