IJs op Antarctica smelt sneller dan ooit tevoren IB

15 januari 2019

02u10

Bron: Belga 0 Milieu Het jaarlijkse smelten van ijs op Antarctica gebeurt sneller dan ooit tevoren. Het tempo ligt ongeveer zes keer hoger dan veertig jaar geleden. Dat veroorzaakt een steeds grotere stijging van de zeespiegel, waarschuwen wetenschappers vandaag.

Het verminderen van het ijs op Antarctica is verantwoordelijk voor een stijging van 1,4 centimeter van de zeespiegel tussen 1979 en 2017. Dat blijkt uit een rapport van het wetenschappelijke tijdschrift Compte-rendus de l'Académie américaine des sciences.

Als het ijs even snel stijgt als verwacht, zal dat de komende jaren voor een rampzalige stijging van de zeespiegel zorgen, zegt Eric Rignot, professor aan de Universiteit van California (Irvine). "Met de Antarctische kap die blijft smelten, verwachten we de komende eeuwen een stijging van de zeespiegel met enkele meters."

Talloze kuststeden overstromen

Uit eerdere studies blijkt dat een stijging met 1,8 meter tegen 2100, wat een van de meest pessimistische voorspellingen is, talloze kuststeden zou doen overstromen. Een miljoenenbevolking zou worden getroffen.

Voor de nieuwe studie, waarvan de conclusies vandaag gepubliceerd zijn, hebben de wetenschappers het langste onderzoek ooit gevoerd naar de ijsmassa in achttien regio's op Antarctica. Ze gebruikten gegevens van luchtfoto's in hoge resolutie vanuit vliegtuigen van het Amerikaanse ruimtevaartagentschap NASA. Ook deden ze beroep op radarbeelden van satellieten van verschillende ruimtevaartagentschappen.

Ook oostelijke ijsmassa smelt sneller dan verwacht

Ze toonden aan dat Antarctica tussen 1979 en 1990 gemiddeld 40 miljard ton ijs per jaar verloor. Van 2009 tot 2017 werd dat ieder jaar 252 miljard ton. Meer verontrustend is dat wetenschappers vaststelden dat gebieden in het oosten, dat in tegenstelling tot het westen beschouwd werd als relatief "bestand tegen verandering", nu ook al veel ijs verliezen.

Bekijk ook: