IJs Groenland smelt nog sneller dan wetenschappers dachten: “Dit is een kantelmoment” Joeri Vlemings

22 januari 2019

12u44

Bron: The Guardian 0 Milieu Het is al langer geweten dat de klimaatverandering ijskappen aan recordtempo doet afbrokkelen. Niet alleen in Antarctica, maar ook in Groenland, waar Tom Waes dit weekend nog neerstreek met zijn programma. Een nieuwe studie toont aan dat het ijs in Groenland sneller smelt dan gedacht en dat het zeeniveau alsmaar sneller zal stijgen. Wetenschappers vrezen dat er niets anders meer mogelijk is dan ons aan te passen.

De ijsschotsen die afbrokkelen van de gletsjers en zo in de Atlantische oceaan terechtkomen en daar smelten, doen het zeeniveau stijgen. Maar dat gebeurt sneller dan gedacht, en met alsmaar grotere hoeveelheden. Het verlies aan ijsmassa in Groenland ging in 2013 vier keer sneller dan in 2003, blijkt nu uit een studie, gepubliceerd in Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) en gebaseerd op gegevens van de NASA en van gps-bases, die verspreid liggen over Groenland. Oorzaak: de opwarming van de aarde door toedoen van de mens én de Noord-Atlantische Oscillatie, een periodiek weersverschijnsel dat warmere lucht naar West-Groenland brengt.

In het decennium tussen 2003 en 2013 situeren de onderzoekers het grootste ijsverlies in het zuidwesten van het eiland, een gebied waar nauwelijks gletsjers zijn. Dat is nieuw en betekent dat de toenemende temperatuur ook het oppervlakte-ijs zelf doet smelten en als stromende rivieren van smeltwater in de zee doet gutsen. Volgens de studie zal Zuid-West Groenland dan ook “in de toekomst een belangrijke bijdrage aan de stijging van de zeespiegel leveren”. Dit is een bijkomend, ernstig probleem, naast dat van de afbrokkelend gletsjers. Die nieuw ontdekte bron van smeltwater zou weleens onverwacht groot kunnen zijn.

Tussen 2002 en 2016 verloor Groenland jaarlijks 280 miljard ton ijs. De zeespiegel steeg daardoor wereldwijd met ongeveer 0,76 millimeter per jaar. Als de hele, gigantische ijskap van Groenland - tot 3 km dik op sommige plaatsen - zou smelten, zou het peil van de oceanen met maar liefst zeven meter de hoogte ingaan en heel wat kuststeden en eilanden in de wereld bedreigen.

“Het enige dat we kunnen doen, is ons aanpassen en de verdere opwarming van de aarde inperken - het is al te laat om geen gevolgen te hebben”, voegde Michael Bevis van de universiteit van Ohio en hoofdauteur van het wetenschappelijke artikel eraan toe. “Dit zorgt nog voor een bijkomende stijging van het zeeniveau. We zien hier de ijskap voor een kantelmoment staan.”

Sinds de jaren tachtig van vorige eeuw verliest het noordpoolgebied drie keer meer ijs. Het is de belangrijkste factor in de stijging van de zeespiegel. Maar ook Antarctica is een zorgenkind. Daar verdwijnt tegenwoordig het ijs aan een historisch hoog tempo. ‘s Werelds grootste ijsvlakte verliest nu ongeveer 219 miljard ton ijs per jaar, wat tegen 2070 de zeespiegel wereldwijd met meer dan 25 cm zou doen stijgen. Mocht de hele westelijke Antarctische ijskap instorten, dan zou de zeespiegel ongeveer 3,5 meter hoger staan, zij het ‘pas’ tegen 2100.