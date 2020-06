Iedere zes seconden verdwijnt een voetbalveld tropisch oerbos JOBR

02 juni 2020

11u11

Bron: DPA 0 Milieu Vorig jaar is net geen 12 miljoen hectare aan tropisch oerbos gehakt of uitgebrand. Bijna een derde van dat verdwenen tropisch oerbos, 3,8 miljoen hectare, was bijzonder belangrijk voor de biodiversiteit en de opslag van CO2. Omgerekend verdwijnt er elke zes seconden een voetbalveld van dat belangrijk oerbos.

Brazilië alleen was goed voor bijna een derde van het verlies van deze kostbare bossen. Daar verdween 1,4 miljoen hectare aan oerbos. Congo en Indonesië volgden op plaatsen twee en drie, met respectievelijk 475.000 en 324.000 hectare bosverlies. Dat blijkt uit cijfers die het World Resources Institute dinsdag publiceerde. Sinds de eeuwwisseling verdween enkel in 2016 en 2017 nog meer van dat essentieel bos.

Bosbranden

In Bolivië en Australië werden dan weer recordverliezen opgetekend door bosbranden. De zware bosbranden in Australië van eind vorig jaar tastten dan wel geen tropisch oerbos aan, het verlies aan boomoppervlakte verzesvoudigde wel in 2019.

Met het platform Global Forest Watch houden natuurbeschermingsorganisaties, onder leiding van het World Resources Institute, al sinds 2014 met satellieten de veranderingen in het wereldwijde bosareaal in de gaten.

