IEA: “Klimaatdoelstellingen worden niet gehaald door afbouw kernenergie” ttr

28 mei 2019

08u22

Bron: belga 0 Milieu De afbouw van kernenergie in veel landen kan leiden tot miljarden tonnen aan extra uitstoot van broeikasgassen, waardoor de klimaatdoelstellingen niet zullen worden gehaald. Daarvoor waarschuwt het Internationaal Energie Agentschap (IEA) in een nieuw rapport.

Kernenergie is de op een na grootste energiebron waarbij geen gebruik wordt gemaakt van fossiele brandstoffen. Ongeveer een tiende van de wereldwijde energieopwekking is afkomstig van kerncentrales. Alleen waterkracht scoort met 16 procent hoger.

In veel landen staan echter verouderde kerncentrales, die de komende jaren gesloten zullen worden. Maar dat zou betekenen dat er in ontwikkelde economieën in 2025 een kwart minder nucleaire capaciteit is en in 2040 zelfs twee derde minder. Dat tekort kan waarschijnlijk niet zomaar door windmolens en zonnepanelen opgevangen worden, of de energieprijs zou sterk stijgen.

Het IEA benadrukt dat de overgang naar duurzame energie veel makkelijker is als kernenergie voorlopig in de running blijft. Daarom pleit de denktank ervoor dat landen toch investeringen blijven doen om de levensduur van hun kerncentrales te verlengen.