Hoogste alarm op toeristeneiland Bali door vulkaanactiviteit Gedwongen evacuatie dreigt voor 100.000 omwonenden kv lb

02u11

Bron: Belga, ANP 0 AFP Milieu Op Bali is vandaag de hoogste waarschuwingsfase van kracht nu de vulkaan Mount Agung weer as spuwt. "Er gebeuren af en toe explosieve uitbarstingen met vlammen, wat erop wijst dat mogelijk een grotere uitbarsting op handen is", zegt Sutopo Nugroho van het Indonesische rampenbestrijdingsbureau. Honderdduizend omwonenden in een straal van 10 kilometer rond de vulkaan worden opgeroepen het gebied te verlaten.

Het Indonesische rampenagentschap stelt dat 100.000 dorpelingen de uitgebreide gevarenzone dienen te verlaten, maar dat minder dan de helft daarvan dat deed. Woordvoerder Sutopo Purwo Nugroho verklaarde dat de uitbreiding van de gevarenzone tot 10 kilometer rond de krater betrekking heeft op 22 dorpen en tussen 90.000 en 100.000 mensen. De aswolken dwongen ook de internationale luchthaven te sluiten. Volgens Nugroho hebben ongeveer 40.000 mensen het evacuatiegebied verlaten maar bleef de rest omdat ze zich veilig voelen of omdat ze hun vee niet willen achterlaten. Hij verklaarde dat de autoriteiten het gebied zullen uitkammen om de omwonenden tot evacuatie te overtuigen. "Desnoods zullen we ze dwingen het gebied te verlaten", zei de woordvoerder.

Zaterdagavond spuwde de 3.031 meter hoge vulkaan nog voor de tweede keer op een week tijd rook uit, waardoor een aswolk van wel 4 kilometer hoog ontstond. In de krater is magma zichtbaar.

Een dertigtal vluchten moesten daardoor worden geschrapt op de internationale luchthaven van Denpasar. Die is, nu de alarmfase weer is opgeschroefd, tijdelijk gesloten voor minstens 18 uur. Alle vluchten op de luchthaven, die dagelijks naar schatting 50.000 passagiers verwerkt, zijn momenteel geannuleerd.

Zowat 6.000 passagiers zijn er op dit moment gestrand. Een woordvoerster van TUI - dat zelf niet op Bali vliegt, maar en wel pakketreizen aanbiedt - zegt dat er nog geen problemen met Belgische toeristen zijn gemeld. Bij Thomas Cook was nog niemand bereikbaar.

"Vlammen zijn in de nacht zichtbaar, wat erop kan duiden dat een potentiële uitbarsting ieder moment kan gebeuren," stelt de Indonesische rampenbestrijding.

Sinds midden september zijn er al signalen dat Mount Agung aan het ontwaken is. Toen werd ook al het hoogste alarmpeil afgekondigd en werden 140.000 mensen geëvacueerd. Een maand later werd het alarmpeil met een graad teruggeschroefd.

De jongste uitbarsting van Mount Agung, in 1963 en 1964, hield de Balinese bevolking bijna een jaar lang in zijn greep en kostte aan 1.200 mensen het leven.

AFP Balinese hindoes nemen deel aan in ceremonie in de omgeving van Mount Agung in de hoop zo een uitbarsting te kunnen tegenhouden.

REUTERS

REUTERS De Besakih-tempel in Karangasem, Bali, met Mount Agung op de achtergrond.

REUTERS