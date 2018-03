Hoge straling in Fukushima blijft risico voor terugkerende bewoners Karen Van Eyken

Het stralingsniveau blijft "te hoog" in gebieden nabij de Japanse kerncentrale Fukushima Daiichi, ondanks de beslissing van de overheid vorig jaar om meer bewoners naar huis te laten terugkeren. Volgens een onderzoek van de milieuorganisatie Greenpeace Japan is het stralingsniveau in het dorp Iitate en de stad Namie tot 100 keer hoger dan de internationale limiet waaraan het publiek mag worden blootgesteld.



De hoge stralingsniveaus in deze gebieden "vormen een groot risico voor terugkeerders tot ten minste in de jaren 2050 en tot in de volgende eeuw", aldus Greenpeace. Ondanks grote opkuiswerkzaamheden zijn de stralingsniveaus in de twee plaatsen veel hoger dan het langetermijndoel van de overheid, stelt de milieuorganisatie.

"In alle gebieden die we onderzochten, ook waar mensen mogen wonen, zijn de stralingsniveaus zo dat als die in een nucleaire installatie zouden gelden, er strenge controles nodig zouden zijn", aldus stralingsspecialist Jan Vande Putte bij Greenpeace. "Maar dit is openbare grond. Burgers, ook kinderen en zwangere vrouwen, die naar hun besmette woningen terugkeren, lopen het risico stralingsdosissen op te lopen die gelijkstaan aan één röntgenfoto van de borststreek elke week. Dit is onaanvaardbaar en een duidelijke schending van hun mensenrechten."

Takuya Nomoto, een verantwoordelijke bij het ministerie van Leefmilieu, weerlegt de claim van Greenpeace. De werkzaamheden om de radioactieve vervuiling in te duiken, waren "efficiënt". Nog volgens Nomoto zal de overheid de gebieden blijven opvolgen na de opkuis.

Critici stellen dat de Japanse overheid geen geëvacueerden meer wilt tegen de Olympische Spelen in Japan, die plaatsvinden in Tokio in 2020. Greenpeace maant Tokio aan om het huidige terugkeerbeleid op te schorten, "dat de burgers van Fukushima en wetenschappelijke analyse negeert".

De kerncentrale Fukushima Daiichi, uitgebaat door Tokyo Electric Power, werd op 11 maart 2011 getroffen door een aardbeving en een tsunami. In drie van de zes reactoren ontstond toen een 'meltdown'. Uit schrik voor radioactieve besmetting moesten honderdduizenden mensen hun huizen verlaten.

De Japanse overheid schortte het evacuatiebevel op voor Iitate en sommige delen van Namie in maart 2017, omdat de opkuiswerkzaamheden voor die gebieden waren afgerond. Slechts 3 procent van de bewoners van Namie en 9 procent van de Iitate-bewoners keerden terug.