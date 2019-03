Hoe stoppen we met plastic? Naïm Derbali

17 maart 2019

15u14

Bron: Trouw 0 Milieu Greenpeace-activist Will McCallum schreef een leidraad om te stoppen met plastic. Dat is geen sinecure. “We hebben met zijn allen een wegwerpcultuur gecreëerd.”

Zijn functieomschrijving ontrafelt niet onmiddellijk dat Will McCallum (34) voor Greenpeace de wereldwijde strijd tegen plastic aanvoert. Als head of oceans vallen de wereldzeeën onder zijn takenpakket. Maar in de praktijk vervult hij vooral de rol van luis in de pels van de plasticindustrie. Het heeft iets ironisch, vindt hij. “Eigenlijk zou dat niet mijn taak moeten zijn, aangezien plastic op het land wordt geproduceerd en niets met de zee te maken heeft.”

De Brit schreef het boek, zeg maar gerust handleiding, ‘Hoe je stopt met plastic’. Het puilt uit van de concrete tips en trucs om plastic af te zweren. De kernboodschap: hou het klein, hou het simpel en hou het dicht bij jezelf. Van hulp bij de boodschappenlijst en een bamboetandenborstel tot kledingadvies.

