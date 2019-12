Exclusief voor abonnees Hoe krijgen we België klimaatneutraal tegen 2050? Sven Ponsaerts

13 december 2019

18u23 0 Milieu Tegen 2050 moet de EU klimaatneutraal zijn. Ook ons land dus. De broeikasgassen die dan nog worden uitgestoten, dienen gecompenseerd zodat ze niet meer bijdragen aan de klimaatverandering. Maar hoe staat België ervoor in de strijd tegen de CO2-uitstoot? Alle vragen door 3 experts beantwoord.

Klimaatneutraal, hoe ver staan wij vandaag nog van die doelstelling af?

Nog betrekkelijk ver, zo blijkt uit de recentste cijfers. Wat onze CO2-uitstoot per persoon betreft, bekleden we met 8,7 ton per persoon per jaar de op zes na laatste plaats in de Europese Unie. Wereldwijd bedraagt de gemiddelde uitstoot per persoon 4,8 ton. Willen we van alle fossiele brandstoffen af om België klimaatneutraal te kunnen noemen, is ongeveer 16 keer meer hernieuwbare nodig dan vandaag beschikbaar, zo becijferde milieuchemicus Willy Baeyens (VUB). Nog heel wat werk aan de winkel dus.

Hoe doen wij het in vergelijking met andere landen?

