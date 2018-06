Hoe kan het ijs zelfs op de koudste plek op aarde smelten? Annemieke van Dongen

14 juni 2018

14u57 0 Milieu Als het over smeltende ijskappen gaat, gaat het bijna altijd over de Noordpool. Maar nu blijkt ook op de Zuidpool het ijs veel sneller te smelten dan gedacht. Verontrustend, omdat Antarctica 90 procent van de wereldwijde ijsvoorraad herbergt. Wat betekent dat voor onze zeespiegel?

In de afgelopen tien jaar is het ijsverlies op de Zuidpool verdrievoudigd: van 75 naar 219 miljard ton per jaar. Dat bleek woensdagavond uit de meest uitgebreide studie naar het ijs op Antarctica ooit, gepubliceerd in wetenschapsblad Nature.

Dat is verrassend en verontrustend, zegt Michiel van den Broeke, hoogleraar Polaire Metereologie aan de Universiteit Utrecht en een van de hoofdonderzoekers van het onderzoek. "Op de zuidpool ligt een enorm potentieel aan zeespiegelstijging." De ijskap van Antarctica is gemiddeld 2200 meter dik, op het dikste punt zelfs bijna 5 kilometer. Als die helemaal zou smelten, zou de zeespiegel wereldwijd met 58 meter (!) stijgen.

