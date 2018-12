Hoe kan het dat de luchtvaart bij alle internationale klimaatakkoorden altijd buiten schot blijft? Peter van Ammelrooy

04 december 2018

13u29

Bron: de Volkskrant 0 Milieu Ook op de klimaattop in Katowice zullen geen dwingende afspraken worden gemaakt om de CO 2 -uitstoot van de luchtvaart te beperken. Hoe kan het dat deze grote vervuiler bij alle internationale klimaatakkoorden altijd buiten schot blijft?

Vanwege de ambtelijke taal vergt het wat lezen tussen de ­regels door. Maar de brief die de ­ Nederlandse regering op 9 maart van dit jaar naar de VN-organisatie voor de burgerluchtvaart in Mon­treal stuurt, liegt er niet om. Of de hoogste baas van de ICAO, secretaris-generaal Fang Liu, ervoor wil waken dat er geen bal meer verandert aan Corsia.

Dat acroniem staat voor de Carbon Offsetting and Reduction Scheme for ­International Aviation. Het is een plan waarmee de mondiale luchtvaart haar steentje wil bijdragen aan de redding van de planeet. De luchtvaart is nu nog een relatief kleine bron van CO 2 -uitstoot, 2 à 3 procent mondiaal. Maar zonder beteugeling neemt de sector in 2050 mogelijk wel 27 procent van de totale uitstoot voor zijn rekening. Maatregelen als Corsia zijn dus hard nodig.

Je hebt 8% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN