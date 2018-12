Hoe je voorkomt dat afval in de zee eindigt? Rotterdam weet het Bart Dirks

11 december 2018

12u09

Bron: de Volkskrant 0 Milieu Bijna een derde van alle afval in de Europese zeeën is afkomstig van de scheepvaart. De EU wil strenger optreden tegen het dumpen, maar hoe? Terwijl milieuclubs en havenbedrijven daarover fel van mening verschillen, zijn ze in Rotterdam al ver met de afvalverwerking.

Zeven lege gasflessen, 150 kilo ‘olievuil’, een oude droger en een kapotte wasmachine: met een sierlijke zwaai wordt 3 kuub afval van olietanker ST Marseille in een duwbak van de firma Bek & Verburg gegooid. De varende milieustraat, met verschillende afvaltonnen en -containers in het ruim, gaat in de Rotterdamse haven langs schepen om hun ­afval op te halen. Matrassen, touwladders, koelvloeistof, stalen vaten, rookmelders, visnetten: alles kan mee.

