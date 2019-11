Hoe erg is het gesteld met onze luchtkwaliteit?: “Meer doden door slechte lucht dan door verkeer”

Milieu

Nu Greenpeace een dwangsom van 1.000 euro per dag eist van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) , kunnen we niet naast de vraag: hoe erg is het nu echt gesteld met de kwaliteit van de lucht die we inademen? «Die is verbeterd, maar lang niet genoeg», zeggen experts. «Gevolg: hier vallen meer doden door de slechte lucht dan door het verkeer.»