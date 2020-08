Hittegolf teistert ook de Alpen, Turtmanngletsjer brokkelt af Redactie

07 augustus 2020

23u50

Bron: NoodweerBenelux 1 Milieu Na het koele weer tijdens de eerste dagen van augustus zijn de temperaturen in de Alpen afgelopen dagen fors de hoogte ingegaan. “De vorstgrens ligt ruim boven 4000 m waardoor de meeste gletsjers zich volledig in de smeltzone bevinden”, zo meldt Lander Van Tricht van de weerdienst Na het koele weer tijdens de eerste dagen van augustus zijn de temperaturen in de Alpen afgelopen dagen fors de hoogte ingegaan. “De vorstgrens ligt ruim boven 4000 m waardoor de meeste gletsjers zich volledig in de smeltzone bevinden”, zo meldt Lander Van Tricht van de weerdienst NoodweerBenelux . Komende dagen blijft het zeer warm, begin volgende week neemt de onweerskans wel toe.

Tijdens het begin van de week zorgde de passage van een koufront lokaal voor 40 cm sneeuw in de Alpen. Maar, net als in België, ging het kwik ook daar afgelopen dagen zeer sterk de hoogte in. Vandaag en morgen schommelt de vorstgrens zelfs rond 4.600 meter volgens NoodweerBenelux. Dat betekent dat de meeste gletsjers zich helemaal in de smeltzone bevinden. De afname van het ijs is daardoor een versnelling hoger geschakeld, vergeleken met de normale julimaand.

Gletsjers storten in de vallei

“Door de hoge temperaturen worden bepaalde gletsjers onstabiel en bewegen ze zich sneller voort. Dat kan ervoor zorgen dat de voorzijde bij steile gletsjers afbrokkelt”, aldus Van Tricht die gletsjers bestudeert. Op donderdag stortte nog een groot deel van de voorzijde van de Turtmanngletsjer in Zwitserland in de vallei. “De gletsjertong geraakt zo gedisconnecteerd van de hoger gelegen gebieden, waardoor het ijs nog sneller kan terugtrekken.”

Am unteren #Turtmanngletscher im #Wallis ereignete sich am Donnerstagvormittag ein spektakulärer #Gletscherabbruch. In den kommenden Tagen werden weitere Abbrüche erwartet.

📽️: Luzia Rohrer. 👏👏 ^gf pic.twitter.com/CoOT3qCkOW SRF Meteo(@ srfmeteo) link

“Dergelijke taferelen zien we trouwens steeds vaker voorkomen. Ze zijn het gevolg van de beweging van de gletsjers die versneld wordt door de klimaatverandering”, besluit Van Tricht. Ook aan de Italiaanse kant van de Mont Blanc wordt de Planpincieuxgletsjer goed in de gaten gehouden. Een brokstuk van 20 olympische zwembaden dreigt elk moment af te breken in de richting van Val Ferret.

Survol en fin de journée du #glacier de #Planpincieux dans les #Alpes pour #TF1 @TF1LeJT : la faille fait froid dans le dos. La partie basse du glacier avance de 50cm à 1m par jour. Reportage à revoir ici : https://t.co/uzo7Exf5lJ pic.twitter.com/nPz3oPdBpf Pierre Gallaccio(@ PierreGallaccio) link