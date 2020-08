Het is Earth Overshoot Day: vandaag hebben we alles opgebruikt wat Aarde in 2020 kan produceren en begint de roofbouw Koen Van De Sype

22 augustus 2020

12u42 52 Milieu Het is vandaag Earth Overshoot Day: het moment waarop de mensheid alle natuurlijke bronnen heeft opgebruikt die de Aarde in 2020 kan produceren. Dat meldt de onderzoeksorganisatie Het is vandaag: het moment waarop de mensheid alle natuurlijke bronnen heeft opgebruikt die de Aarde in 2020 kan produceren. Dat meldt de onderzoeksorganisatie Global Foodprint Network , die elk jaar de berekening maakt. De rest van het jaar teren we op de reserves van onze planeet. Enig lichtpuntje: de dag kwam later dan voorgaande jaren.

De biologische voetafdruk van de mensheid is groter dan wat onze Aarde kan produceren. Elk jaar valt de datum van Earth Overshoot Day een beetje vroeger, maar dit jaar was een uitzondering. Een van de weinige positieve effecten van de coronapandemie, volgens de onderzoekers.

Onze ecologische voetafdruk was 9,3 procent kleiner in vergelijking met vorig jaar, toen Earth Overshoot Day al op 29 juli viel. De belangrijkste oorzaken zijn de verminderde uitstoot van broeikasgassen door de lockdowns overal ter wereld (-14,5 procent) en een vertraging van de ontbossing (-8,4 procent).





Ter vergelijking: Earth Overshoot Day viel in 2018 op 1 augustus, in 2017 op 2 augustus, in 2016 op 8 augustus, in 2015 op 13 augustus, in 2014 op 19 augustus, in 2013 op 20 augustus en in 2012 net als dit jaar op 22 augustus. Het jaar voordien was dat nog op 27 september.

Dat onze ecologische voetafdruk groter is dan wat de Aarde kan produceren, leidt tot minder biodiversiteit, meer ontbossing, meer bodemerosie en meer CO2 in de atmosfeer. Het is volgens experts niet duidelijk hoe ver we kunnen gaan met het vergroten van onze afdruk.

