Het is Earth Overshoot Day: vanaf vandaag hebben we opgebruikt wat de aarde in een jaar kan produceren Redactie

29 juli 2019

12u04 12 Milieu Het is vandaag, vroeger in het jaar dan ooit, Earth Overschoot Day. Dat betekent dat we al het voedsel en alle natuurlijke hulpbronnen die de aarde in twaalf maanden kan voortbrengen, hebben opgebruikt. De onderzoeksorganisatie Global Foodprint Network berekent jaarlijks deze dag.

Vanaf vandaag teren we de rest van het jaar op de reserves van de planeet, zegt het Global Footprint Network. Dit betekent dat we dit jaar 1,75 keer de aarde verbruiken. Daarnaast is het gevolg van het passeren van deze grens, dat de aarde niet binnen een jaar kan vernieuwen wat er vanaf nu wordt opgebruikt. Dit zorgt voor uitputting van de natuurlijke bronnen van de planeet.

Elk jaar schuift Earth Overshoot Day op naar een eerder moment. Vorig jaar lag het omslagpunt nog op 1 augustus. Dit leidt tot minder biodiversiteit en meer ontbossing, bodemerosie en CO2 in de atmosfeer. Tegen NOS zegt Robert Klijn van consultancybureau Fair Impact, verbonden aan Global Footprint Network: “Op een gegeven moment houdt dat op. Het is onduidelijk hoe ver we kunnen gaan met het vergroten van onze ecologische voetafdruk.”