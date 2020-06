Herbruikbare verpakkingen zijn even hygiënisch voor coronavirus als plastic YV

24 juni 2020

11u18

Bron: IPS 0 Milieu In de strijd tegen het coronavirus dringt de plasticsector aan op het gebruik van meer plastic voor eenmalig gebruik uit hygiënische overwegingen. Meer dan honderd gezondheidsexperts laten nu weten dat herbruikbare materialen zoals papier even veilig zijn.

De coronacrisis heeft het gebruik van plastics voor voedsel, drank en andere producten weer doen stijgen. Zo schakelden sommige cafés en koffiehuizen bijvoorbeeld over op wegwerpbekers om hun personeel te beschermen tegen het virus.

Gezondheidsexperts van over de hele wereld zijn het er echter nu over eens dat herbruikbare materialen even veilig kunnen worden gebruikt tijdens de covid-19-pandemie. Bijna 120 wetenschappers, academici en artsen uit achttien landen hebben vandaag samen met Greenpeace USA en milieuorganisatie Upstream een verklaring ondertekend om consumenten gerust te stellen over het gebruik van herbruikbare producten zoals bekers en glazen.

Ontsmetten volstaat

Ze stellen dat basishygiëne volstaat om alles proper te maken en dat ontsmettingsmiddelen voor huishoudelijk gebruik effectief zijn gebleken bij het desinfecteren van harde oppervlakken, zoals servies en herbruikbare bekers.

Plastic is onmisbaar in zorgomgevingen en er zijn verschillende redenen waarom plastic de voorkeur heeft als beschermend materiaal tegen covid-19 voor zorgpersoneel. Er is echter een groot verschil tussen beschermend materiaal voor zorgpersoneel en plastic verpakking voor voedsel en andere goederen, stellen de experts. Ze vinden ook dat de oliesector en de plasticindustrie te vaak de gezondheidscrisis inroepen om plastic voor eenmalig gebruik weer acceptabel te maken.

Op zich vinden de wetenschappers plastic niet hygiënischer dan herbruikbaar materiaal. Ziekteverwekkende bacteriën en virussen blijven er net zo goed op zitten. Een recent onderzoek in het New England Medical Journal geeft zelfs aan dat het coronavirus twee tot drie dagen op plastic oppervlakken overleeft en slechts 24 uur op karton.