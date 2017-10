Helft van de Vlamingen gebruikt nog pesticiden 05u30

De Vlaming blijft naar ­schadelijke pesticiden grijpen om onkruid te bestrijden. Het vaakst wordt de spuitbus bovengehaald in Limburg, bij grote gezinnen met een grote tuin. Dat leert een ­bevraging door de Vlaamse Milieumaatschappij, schrijven Het Nieuwsblad, Het Belang van Limburg, Gazet van Antwerpen en De Standaard vandaag.

Maar er is ook goed nieuws: het aantal pesticidegebruikers daalt en 53 procent van hen overweegt milieuvriendelijkere alternatieven. Vlaams minister van Leef­milieu Joke Schauvliege (CD&V) leest in de resultaten van de ­studie het bewijs dat haar beleid werkt. Maar een verbod op pesticiden kan ze niet opleggen: die bevoegdheid zit bij de federale regering.



De Bond Beter Leefmilieu ziet minder reden tot juichen. "Voor een echte verandering moeten schadelijke stoffen, zoals glyfosaat, verboden worden."



De grootgebruikers van pesticiden zijn niet de particulieren, maar de landbouwers. Onder meer door de boeren blijft het ­gebruik van pesticiden al jaren stabiel: zo'n drie miljoen kilo per jaar.

