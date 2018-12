Hedwigepolder wordt geen “modderbak met slib”, maar mooi natuurgebied Sander van Mersbergen

19 december 2018

07u22

Bron: AD 0 Milieu Wordt de Hedwigepolder na ontpoldering een bloeiend natuurgebied of een “modderbak met slib”? Tegenstanders roepen al jaren het tweede, maar onderzoekers van de Universiteit Antwerpen en zee-instituut NIOZ concluderen na vier jaar studie het eerste.

Het onderzoek wordt vandaag tijdens een symposium in Antwerpen gepresenteerd. De eerste tien jaar ontstaat volgens de onderzoekers een nat natuurgebied met veel bodemdieren, steltlopers en watervogels. “Heel langzaam vullen slib en zand het gebied en vestigt zich een typische schorvegetatie.”

Volgens de studie is er na vijftig jaar “een gevarieerd schor- en slikkenlandschap’”en draagt het nieuwe gebied ook bij aan een betere waterkwaliteit en aan de waterberging tijdens gevaarlijk hoog water. Slikken vallen droog bij laagwater en lopen onder water bij hoogwater. De dijken worden sterker door de aanvoer van zand en slib.

Ruzie

De Hedwigepolder was jarenlang onderwerp van hevige politieke discussie in Nederland, en van ruzie met Vlaanderen. In 2005 spraken de buren af dat de polder zou worden omgevormd tot natuurgebied. De afspraak was onderdeel van een deal over verdieping van de Westerschelde, die belangrijk is voor de toevoer van grote containerschepen richting de Antwerpse haven.

Nederland kwam keer op keer terug op de afspraak met de zuiderburen, maar boog uiteindelijk in 2012 het hoofd. Tegenstanders vonden (en vinden) het onbegrijpelijk dat goede landbouwgrond wordt opgeofferd. Sommigen zien in het plan een complot van de Belgen. Zij zouden het nieuwe gebied benutten om overtollig slib uit de Schelde eenvoudig te lozen. Natuurontwikkeling zou geen enkele kans maken.

De onderzoekers bestrijden dat. Wel voorspellen ze dat er de eerste jaren nog weinig begroeiing is. Om de effecten te kunnen inschatten, is een speciaal voorspelmodel gebouwd en zijn lab- en veldexperimenten gedaan. De ‘nationale Vlaamse supercomputer’ is gebruikt voor de zware berekeningen, melden de onderzoekers in een persbericht.

In de Hedwigepolder is op dit moment de voorbereiding van de ontpoldering aan de gang. Bomen, huizen en boerderijen gaan naar de grond. Het ontpolderen moet in 2019 beginnen en in 2022 zijn afgerond.

