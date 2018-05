Hamburg zet verbod op dieselauto's door Erik Kouwenhoven

17 mei 2018

20u21

Bron: AD.nl 2 Milieu Hamburg, de op één na grootste stad van Duitsland, neemt het voortouw waar het gaat om de verbanning van diesels uit binnensteden. Personenauto's en vrachtverkeer met een dieselmotor zijn straks niet langer welkom op de Max Brauer Allee en op een 1,7 kilometer lang deel van de Stresemannstraße, beide in het centrum van de havenstad.

Duitse steden hebben momenteel met veel druk vanuit de overheid te maken. De steden kennen veel vervuiling en moeten er alles aan doen om de emissies terug te dringen. Hoe Hamburg de dieselban concreet gaat aanpakken is aan de rechter. Die moet nog bepalen of enkel diesels met een Euro 5-motor of ook diesels met een Euro 6-motor onder de maatregel vallen. De laatste categorie zijn veruit de meeste diesels.

Geen boete

Eind deze week komt de rechter met een uitspraak. Dan zal de nieuwe maatregel ook van kracht gaan. Wie zich toch met een vervuilende diesel in ‘het verboden gebied’ begeeft, hoeft echter geen boete te verwachten. In eerste instantie wil Hamburg alertheid creëren onder inwoners en bezoekers van de stad. Pas na verloop van tijd zal er een boetesysteem komen voor overtredingen.

Bevestiging

Stadspersoneel is al enige dagen bezig de benodigde borden en markeringen aan te brengen. In totaal gaat het om 49 verbodsborden en 55 omleidingsaanduidingen. Wanneer het verbod precies in zal gaan, is nog niet duidelijk. Het stadsbestuur zegt nog op een schriftelijke bevestiging te wachten van de uitspraak van de rechtbank van Leipzig. Die oordeelde in februari dat dergelijke rijverboden wettelijk zijn toegestaan. De verwachting is dat die brief net voor of na Pinksteren binnen zal komen.