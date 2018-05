Hamburg stelt als eerste Duitse stad dieselverbod in sam

30 mei 2018

20u59

Bron: belga 0 Milieu In de Noord-Duitse stad Hamburg treedt om middernacht een verbod op oudere dieselvoertuigen in werking. De regel, die geldt voor dieselvoertuigen die niet de euro 6-norm halen, is de eerste in zijn soort in Duitsland.

De beperking op dieselwagens geldt voorlopig maar op stukken van twee drukke straten in het stadsdeel Altona-Nord. Op de Max-Brauer-Allee geldt het verbod voor vracht- en personenwagens, op de Stresemannstraße alleen voor vrachtvoertuigen. Er zijn ook talrijke uitzonderingen voor hulpdiensten, bewoners en hun bezoekers, taxi's ...

Een Duitse federale rechtbank liet in februari toe dat steden rijverboden zouden instellen om de luchtverontreiniging aan te pakken. De politie zal in eerste instantie overtreders een waarschuwing geven, maar in een volgende fase volgen boetes.