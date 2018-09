Grote opkuis van oceanen met plasticvanger gestart. Maar hoe werkt dat systeem nu juist? CS Redactie

08 september 2018

16u00

Bron: Volkskrant, VTM Nieuws 9 Milieu Na zes jaar voorbereiding is de grote schoonmaak van oceanen met de plasticvanger van 'Ocean Cleanup’ officieel begonnen. Dat is een opkuissysteem dat snel en efficiënt plastic vuilnis uit de zee moet halen. Hoe werkt dat dan juist?

De oceaanschoonmaker is een buis van meer dan zeshonderd meter lang. De installatie drijft los in zee, dus zonder verankering aan de bodem. Door wind en golven beweegt de buis zich sneller dan ronddrijvend afval. Plastic dat zich aan en vlak onder de oppervlakte bevindt, wordt door de buis en het 3 meter brede scherm eronder ‘opgeveegd’. Vissen en andere zeedieren zullen met de neerwaartse stroom die voor de buis en het net ontstaat onder de installatie door zwemmen, dat is althans de bedoeling.

Onder invloed van wind en met behulp van kabels neemt de buis een U-vorm aan, waardoor het plastic zich tussen de armen verzamelt. Als het goed is, verplaatst de installatie zich vanzelf naar plekken waar het meeste afval drijft. Om de paar maanden haalt een schip het plastic op. Dat wordt aan land gebracht en zoveel mogelijk gerecycleerd.



De bedenkers lieten het ding gisteren te water aan de Golden Gate Bridge in San Francisco. De eerste opkuis vond plaats tussen Hawaii en San Francisco, een gebied van bijna 4.000 kilometer breed, dat drie keer zo groot is als Frankrijk. Voor de eerste Ocean Cleaner, bedacht door de toen 18-jarige Nederlander Boyan Slat, werd maar liefst 27 miljoen euro aan crowdfunding ingezameld.