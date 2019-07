Grote hoeveelheid aangespoeld plastic bedreigt paradijselijke Henderson Eiland tvc

30 juli 2019

15u34

Bron: Belga 2 Milieu Henderson Eiland, een onbewoond koraaleiland in de Stille Oceaan, dreigt steeds meer te worden getroffen door plasticvervuiling. Het eiland werd in 1988 door Unesco nog op de lijst met natuurerfgoed gezet wegens zijn "vrijwel onaangetaste ecologie", maar door de grote hoeveelheid aangespoeld plastic is het eiland zijn paradijselijke status zo goed als kwijtgespeeld.

Henderson Eiland maakt deel uit van de Pitcairneilanden, een Brits overzees gebied. Het koraaleiland ligt in de Stille Oceaan, ongeveer halfweg tussen Peru en Nieuw-Zeeland, die zich allebei op een afstand van zowat 5.500 kilometer bevinden.

Ondanks dat erg afgelegen karakter, wordt het onbewoonde eiland sinds enkele jaren geconfronteerd met een groot afvalprobleem. Door de stromingen in de oceaan spoelt er steeds meer plastic aan. Henderson Eiland kent een van de grootste concentraties plastic afval ter wereld.

Er waren flessen en dozen, allerlei soorten vissersmateriaal en afval uit gelijk welk land, zoals Duitsland, Canada, de VS, Chili, Argentinië en Ecuador Jennifer Lavers

"We hebben er afval gevonden dat zo'n beetje van overal afkomstig is", zegt Jennifer Lavers, een wetenschapper die afgelopen maand vanuit Australië een missie naar het eiland heeft geleid. "Er waren flessen en dozen, allerlei soorten vissersmateriaal en afval uit gelijk welk land, zoals Duitsland, Canada, de VS, Chili, Argentinië en Ecuador.”

“Dit toont aan dat elk land een verantwoordelijkheid heeft voor de bescherming van het milieu, zelfs op deze afgelegen plaatsen.”

(De tekst gaat verder onder de foto).

Henderson Eiland bevindt zich in het midden van de subtropische gyre in de zuidelijke Stille Oceaan, een gigantische ringvormige zeestroom. Dat zorgt ervoor dat er heel wat voedingsstoffen worden aangevoerd, wat leidt tot een rijke mariene zeefauna en de aanwezigheid van zeevogelkolonies. Samen met de witte zandstranden, de kalkhellingen en de ongerepte vegetatie draagt dit bij tot het paradijselijke karakter van het eiland.

Maar die zeestroom geldt sinds enkele jaren dus ook als een afvalstroom die grote hoeveelheden plastic aanvoert. Bovendien zorgen de golven ervoor dat een groot deel van het afval gereduceerd wordt tot bijna onzichtbaar stof, dat wel wordt ingenomen door de vogels en schildpadden.

Bij de missie die de Australische wetenschapper Lavers vorige maand leidde, werd op twee weken tijd zowat zes ton afval ingezameld op de stranden van Henderson Eiland. Maar de opruimacties vormen geen oplossing op lange termijn, zegt Lavers, die oproept om "de kraan bij de bron dicht te draaien".