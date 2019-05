Grootste grot ter wereld nog wat groter dan gedacht Joeri Vlemings

21 mei 2019

11u35

Bron: CNN 12 Milieu Son Doong, gelegen in het Vietnamese Phong Nha-Ke Bang National Park, staat bekend als de grootste grot ter wereld. Drie Britse duikers - die ook deelnamen aan de reddingsoperatie van de voetballertjes in de Thaise grot in 2018 - ontdekten vorige maand tijdens een expeditie een nog onbekende onderwatertunnel in Son Doong. Die verbindt de al enorme grot met een andere, de Tung-grot.

Om de grootte van Son Doong enigszins visueel te kunnen voorstellen, vergelijkt Oxalis, dat de bezoeken aan Son Doong regelt, die met de omvang van een New Yorkse blok met wolkenkrabbers van 40 verdiepingen. De grot is in totaal 38,5 miljoen kubieke meter groot. Als ze officieel verbonden blijkt met de Tung-grot, dan komt daar nog eens een volume van 1,6 miljoen kubieke meter bij.

Het zijn de Britse duikers Jason Mallinson, Rick Stanton en Chris Jewell de nieuwe onderwatertunnel ontdekten. Om hen te bedanken voor hun deelname aan de missie om de voetballertjes en hun coach in de Thaise grot Tham Luang vorig jaar in juli te redden, waren de Britse duikers uitgenodigd door Oxalis. Het trio wilde tijdens die trip graag iets bijzonders doen. Het werd duiken in de waterwegen van Son Doong, iets wat nog nooit eerder gebeurd was.

Uit tests was al wel gebleken dat het water van Son Doong doorliep naar de grot Thung, maar geen mens dook ooit in de gangen diep in het water zelf. De duikers gingen tot 78 meter diepte, waar ze aan de hand van een lijn met een loodgewicht de totale diepte van de uitloper konden schatten op 120 meter en de lengte op een kilometer. Ze hadden die enorme diepte niet verwacht, want de andere tunnels in het gebied zijn eerder ondiep. De duikers zijn alvast van plan om volgend jaar in april terug te keren met geschikte apparatuur om dieper te kunnen duiken.

Het gigantische grottencomplex van Son Doong werd pas in 2009 voor het eerst betreden door mensen. In 1990 had de Vietnamees Ho Khanh het natuurwonder bij toeval ontdekt. Tijdens het jagen in de jungle zag hij een opening. Hij voelde er tocht en hoorde een rivier stromen. Maar daarna kon hij de opening niet meer terugvinden tussen al het gebladerte. Pas in 2009 slaagde hij erin een expeditie tot bij de opening van de prachtige grot te brengen.

In de riviergrot van drie miljoen jaar oud heersen verschillende microklimaten en diverse landschappen. Zoals twee oerwouden, die gedijen door zonlicht dat binnenvalt door openingen ontstaan door ingestorte kalkstenen plafonds. Tot nu toe is nog altijd maar ongeveer dertig procent van het Phong Nha-Ke Bang National Park verkend. Er blijft dus nog heel wat te ontdekken. Zes jaar geleden ging Son Doong ook open voor toeristen. Die kunnen de grot enkel bezoeken via een begeleide excursie van Oxalis.

