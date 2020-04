Groot onderzoek: “Noordpool kan binnenkort al ijsvrij zijn in de zomer” Martijn Peters

23 april 2020

15u06 0 Milieu Tegen 2050 zal de Noordelijke IJszee tijdelijk van naam moeten veranderen. Uit een onderzoek van 21 instituten van over de hele wereld blijkt dat die in de zomer dan volledig ijsvrij zal zijn. Hoe vaak dat dit zal voorkomen en voor hoelang, zal vooral afhangen van hoe effectief de klimaatmaatregelen zullen zijn.

Het onderzoeksteam, gecoördineerd door professor Dirk Notz van de Universiteit van Hamburg, heeft de recente resultaten van 40 verschillende klimaatmodellen geanalyseerd. In een toekomstig scenario waar er weinig beschermde maatregelen voor het klimaat worden genomen en hoge CO2-emissies zijn, zal het poolijs al snel verdwijnen in de zomer. Maar zelfs als de CO2 uitstoot snel wordt verminderd, zal dit ook af en toe zo zijn, blijkt uit de simulaties.

Zelfs als we de globale uitstoot snel en in grote hoeveelheden kunnen verminderen, zal het Arctische zee-ijs af en toe in de zomer verdwijnen Professor Dirk Notz

“Zelfs als we de globale uitstoot snel en in grote hoeveelheden kunnen verminderen, en zo de opwarming van de aarde onder de 2°C kunnen houden, zal het Arctische zee-ijs af en toe in de zomer (zelfs vóór 2050) verdwijnen”, vertelt professor Notz. “Dat verraste ons echt.”

Normaal is de Noordpool het hele jaar door bedekt met zee-ijs, dat in de zomer afneemt en de winter weer groeit. Maar door de aanhoudende klimaatverstoring is het gebied van de Noordelijke IJzee dat bedekt is door zee-ijs in de afgelopen decennia al snel verminderd. Dat heeft gevolgen voor het lokale ecosysteem, denk maar aan de ijsberen en zeehonden, en het klimaat van de Noordpool.