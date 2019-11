Groot-Brittannië verbiedt gaswinning door fracking IB

02 november 2019

03u36

Bron: ANP 1 Milieu Groot-Brittannië heeft met onmiddellijke ingang een moratorium ingesteld op fracking. Volgens de Britse regering ontwricht deze industrie lokale gemeenschappen door aardbevingen die als gevolg van de winning van schaliegas worden veroorzaakt.

In een verklaring laat de regering weten dat de proefboringen voorlopig stilliggen totdat duidelijk is of deze manier van gaswinning veilig uitgevoerd kan worden.

De regering van Boris Johnson zag eerder schaliegaswinning als een mogelijkheid om de Britse afhankelijkheid van natuurlijk gas te verkleinen. Ongeveer tachtig procent van alle huizen in Groot-Brittannië stookt op gas.

Milieuactivisten mordicus tegen fracking

Milieuactivisten zijn mordicus tegen fracking, waarbij onder hoge druk en met gebruikmaking van chemicaliën en water gas uit steen wordt gewonnen.

In augustus werd de Engelse plaats Blackpool drie keer in vijf dagen opgeschrikt door een aardbeving.

Geologen relateerden de bevingen aan de winning van schaliegas door het bedrijf Cuadrilla, zo schreven Britse media eerder.

Meer over Groot-Brittannië