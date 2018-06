Groot aantal eeuwenoude Afrikaanse baobabbomen plots gestorven Redactie

12 juni 2018

01u59

Bron: AD/ANP 0 Milieu De afgelopen twaalf jaar is plotseling de meerderheid van de oudste Afrikaanse baobabbomen gestorven. Van de dertien bomen die ouder dan 1100 jaar waren, zijn er negen dood gegaan, schrijven onderzoekers in wetenschapsblad Nature Plants.

Hoewel de oorzaak van de sterfte nog onduidelijk is, vermoeden de onderzoekers dat "de teloorgang van monumentale baobabs ten minste gedeeltelijk kan worden toegeschreven aan belangrijke klimaatveranderingen". Maar het blijft voor de onderzoekers een mysterie waarom vijf van de zes grootste bomen juist in de afgelopen tien jaar ineens tegelijk dood gaan.

De wetenschappers onderzochten tussen 2005 en 2017 alle bekende grote en vermoedelijk duizenden jaar oude baobabbomen, zestig in totaal. Ze verzamelden gegevens over onder meer de leeftijd van de bomen en merkten op dat met name de oudste en grootste bomen tijdens de studieperiode stierven. De bomen stonden in Zimbabwe, Namibië, Zuid-Afrika, Botswana en Zambia.