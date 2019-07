Grondwaterstanden in Vlaanderen verder gedaald Redactie

09 juli 2019

15u53

De voorbije maand zijn de grondwaterstanden op de meeste plaatsen in Vlaanderen verder gedaald. Dat blijkt uit metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). De toestand is vergelijkbaar met exact een jaar geleden.

De grondwaterstanden zijn in juni door de neerslag eerst wel gestegen, maar nadien zijn ze opnieuw gedaald omdat de neerslag de voorbije drie weken uitbleef. Daardoor zitten we weer op de situatie van begin juni.



De meting gebeurde op zondag 7 juli. Een derde van de grondwaterstanden was toen zeer laag en een kwart laag. Bij ruim een derde gaat het om een normaal peil. De overige peilen (samen ongeveer 5 procent) zijn hoog of zeer hoog.

De lagen peilen komen verspreid in Vlaanderen voor. Enkel in het IJzerbekken zijn, voor de tijd van het jaar, eerder normale tot hoge peilen te vinden, al zijn ook daar de peilen dalend.



Als het de komende maand droog blijft, dan verwacht de VMM op 60 procent van de locaties zeer lage grondwaterstanden. Ook bij normaal of nat weer blijft een aanzienlijk deel van de standen zeer laag - respectievelijk 45 en 20 procent.

Captatieverbod

Eind vorige week kondigden de provincies Limburg en Antwerpen al een captatieverbod uit voor delen van die provincies. In West-Vlaanderen zit de gouverneur morgen samen om te beslissen over een eventueel captatieverbod voor de hele provincie. In een deel van West-Vlaanderen geldt al zo'n verbod vanaf vandaag. Het gaat om de Zuidijzerpolder bij Lo-Reninge, ten zuiden van de IJzer. Alle captatievergunningen voor beregening van gewassen vanuit de onbevaarbare waterlopen zijn daar voor onbepaalde duur geschorst.