Grondwater nog niet hersteld van droge zomer: dit kan je zelf doen om schade te beperken HAA

09 april 2019

15u10

Bron: Belga, VMM 0 Milieu De grondwaterstanden zijn op een derde van de locaties in Vlaanderen zeer laag voor de tijd van het jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Het grondwater heeft zich dus nog niet hersteld van de droge zomer die we achter de rug hebben.

Op veel plaatsen is er nog onvoldoende regen gevallen om de grondwaterpeilen te herstellen. De VMM doet metingen op 154 plaatsen en in een derde daarvan staat het grondwater 'zeer laag' voor de tijd van het jaar. Dit is vooral in Vlaams-Brabant en Limburg het geval.

In bijna een kwart van de locaties staat het grondwaterstanden 'laag'. Slechts in 38 procent van de meetpunten is de stand 'normaal'.

Achterstand

De achterstand die het grondwater door de droge zomer heeft opgelopen, is dus nog niet ingehaald, zegt Katrien Smet van de VMM. De peilen zouden op dit moment op hun hoogste niveau moeten staan. "Dat betekent dat we niet in een goede positie zitten, mochten we opnieuw een droge zomer krijgen."

Een erg natte mei of juni zou de schade kunnen beperken.

Dit kan je zelf doen

Het is dus een goed idee dat mensen geen water verspillen en volop gebruikmaken van regenwater, bijvoorbeeld om te poetsen, aldus nog Katrien Smet.

Deze winter viel er trouwens op de meeste plaatsen in Vlaanderen een normale hoeveelheid neerslag. In het najaar verliep de aanvulling van de grondwaterpeilen door de beperkte neerslag dan weer wel trager dan normaal.